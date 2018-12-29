Немка попыталась выставить «подержанного» мужа на продажу

40-летняя женщина уточнила, что состоит в браке уже семь лет. По ее мнению, их отношения изжили себя, и она считает, что они с мужем «больше не принадлежат друг другу».

Все о лотереях Психология удачи и невероятные выигрыши

Dorte L попросила всех заинтересованных связываться ней по этому вопросу по электронной почте. Она уточнила, что желающие могут испытать ее мужа на совместимость, взяв его напрокат на Рождество.

Как позднее сообщила автор объявления, она получила множество эмоциональных откликов, но ни одного конкретного предложения.

«Реклама была очень хорошо принята. Я получила много положительных отзывов, мне прислали много смайликов», — сказала она.