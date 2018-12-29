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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Немка попыталась выставить «подержанного» мужа на продажу

Жительница Гамбурга под псевдонимом Dorte L выставила на интернет-аукцион eBay своего мужа. Как сообщает таблоид Mirror, цена лота «Муж использованный» составила 18 евро (почти 1,5 тысячи рублей).

40-летняя женщина уточнила, что состоит в браке уже семь лет. По ее мнению, их отношения изжили себя, и она считает, что они с мужем «больше не принадлежат друг другу».

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Dorte L попросила всех заинтересованных связываться ней по этому вопросу по электронной почте. Она уточнила, что желающие могут испытать ее мужа на совместимость, взяв его напрокат на Рождество.

Как позднее сообщила автор объявления, она получила множество эмоциональных откликов, но ни одного конкретного предложения.

«Реклама была очень хорошо принята. Я получила много положительных отзывов, мне прислали много смайликов», — сказала она.

Позднее Dorte L объяснила, что на самом деле не хотела продавать своего мужа. По ее словам, она разместила лот в сети ради развлечения. Женщина добавила, что супруг не знал о том, что продается на eBay, пока не прочитал об этом в местной газете.

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