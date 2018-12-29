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21:37 (мск), источник: ТАСС

В хоккейном матче на Красной площади победила команда, в которой играли Путин и Шойгу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/ — Игра завершилась со счетом 14:10.

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фотографий
6
фотографий

Матч на Красной площади закончился со счетом 14:10 в пользу команды, в которой играли Владимир Путин и Сергей Шойгу.

29 декабря Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче «Ночной лиги». Он рассказал, что предложил остаться на данное мероприятие и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с которым ранее в субботу провел переговоры в Москве. Но «Александр Григорьевич <…> сказал, что ему нужно быть дома, в Минске, там много вопросов, дел текущих, перед Новым годом их всегда много».

Составы команд в хоккейном матче «Ночной лиги» были традиционными. В частности, в одном звене с президентом РФ выступали министр обороны Сергей Шойгу и известные хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

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