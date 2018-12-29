В хоккейном матче на Красной площади победила команда, в которой играли Путин и Шойгу

29 декабря Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче «Ночной лиги». Он рассказал, что предложил остаться на данное мероприятие и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с которым ранее в субботу провел переговоры в Москве. Но «Александр Григорьевич <…> сказал, что ему нужно быть дома, в Минске, там много вопросов, дел текущих, перед Новым годом их всегда много».