Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Обычно президент Белоруссии дарил сало.
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Обычно президент Белоруссии дарил сало.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину по его просьбе картошку, рассказала
«Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что
По словам
Какая-топредназначена для жарки, какая-то— для драников, какая-то— для пюре, что-то— для запекания и отваривания. Там все было подписано.
Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало. «Причем такое, не то чтобы
По мнению Лукашенко, сало — это «лучший белорусский допинг».