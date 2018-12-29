Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки

«Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич (Лукашенко — ИФ) спросил у Владимира Владимировича (Путину — ИФ), что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так — ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» в субботу.