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22:21 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Обычно президент Белоруссии дарил сало.

Источник: РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину по его просьбе картошку, рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

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«Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич (Лукашенко — ИФ) спросил у Владимира Владимировича (Путину — ИФ), что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так — ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — рассказала Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» в субботу.

По словам пресс-секретаря, при этом это был не один сорт картофеля, а четыре.

Какая-то предназначена для жарки, какая-то — для драников, какая-то — для пюре, что-то — для запекания и отваривания. Там все было подписано.
Наталья Эйсмонт
пресс-секретарь главы белорусского государства

Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало. «Причем такое, не то чтобы какое-то специально сделанное, а просто — самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало», — отметила пресс-секретарь.

По мнению Лукашенко, сало — это «лучший белорусский допинг».

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