«Машина Судного дня»: в США испугались «Посейдона»

Источник: РИА "Новости"

«Машина Судного дня» — беспилотная атомная подводная лодка «Посейдон» — может уничтожить США, и это очень беспокоит западные страны, признался бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон. Испытания «Посейдона» уже начались в России — в морской акватории, надежно защищенной от любых средств разведки вероятного врага.

Запад обеспокоен возможностью уничтожения США с помощью российской «машины Судного дня» — беспилотной атомной подводной лодки «Посейдон», которая уже начала проходить испытания в закрытой акватории в России. Об этом рассказал бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон.

Россия разрабатывает разрушительную «машину Судного дня», которая может уничтожить крупные города США. Взрыв российского ядерного беспилотника может вызвать 300-футовое радиоактивное цунами, направленное на береговую линию США.

Он также обратил внимание на то, что беспилотник двигается бесшумно и имеет средства маскировки, поэтому может добраться до побережья США незаметно, передает ФАН.

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Четыре дня назад в России начались тестовые испытания беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6» (океанская многоцелевая система вооружения; по кодификации NATO — «Kanyon», по кодификации ВС РФ — «Посейдон»), передает НСН.

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, тесты проходят в морской акватории, надежно защищенной от любых средств разведки вероятного врага. В ходе испытаний ведется подводная отработка ядерной энергетической установки «Посейдона».

В качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок Военно-морского флота РФ.

Работы по аппарату включены в государственную программу вооружения на ближайшие девять лет — вплоть до 2027 года.

По некоторым данным, «Посейдон» должен быть передан российскому флоту до конца действия данной программы.

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Днем позднее в журнале «Военно-промышленный курьер» появилась статья под названием «Цунами с прицелом на Вашингтон», в ней описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.

Автор публикации Чоро Тукембаев предложил подорвать радиальную дайку исландского вулкана Снайфельсйокюдль с помощью термоядерного заряда, чтобы обрушить юго-западный склон вулкана в океан.

«Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае — 300 метров, в каньоне — больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении», — указал автор статьи.

Отмечалось, что дальность продвижения волны по оси Мирамиши — Вашингтон зависит от напора.

Кроме того, автор допустил возможность использовать атомный беспилотник «Посейдон» для усугубления последствий цунами радиоактивной водой.

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Статья стала откликом на публикацию президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Сивкова. Он заявил, что Соединенные Штаты можно «гарантированно уничтожить», если нанести удар ядерными ракетами по опасным геофизическим зонам на территории страны. Свое мнение он также выразил в статье для «Военно-промышленного курьера».

По мнению Константина Сивкова, России не следует соревноваться с США по количеству ядерного оружия. Вместо этого, считает эксперт, российским военным следует создать ядерные заряды калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Ранее издание Popular Mechanics со ссылкой на книгу «Подводные лодки мира: руководство по распознаванию скрытых берегов» писало о том, что «Посейдон» является крупнейшей торпедой, когда-либо разработанной в мире.

Издание признавало, что боеголовка достаточно велика, чтобы уничтожить весь флот американских авианосцев, однако существует вопрос, как «Посейдон» сможет идентифицировать и найти движущуюся группу противника. Атомная беспилотная подлодка предназначена для пересечения целых океанов, прежде чем запустить детонирование боеголовки у берегов противников, говорилось в материале.

О беспилотной подводной лодке рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта нынешнего года.

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей», — пояснил российский лидер.