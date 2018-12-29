Названы самые популярные статьи русской Википедии

Источник: AP 2018

На первом месте оказался материал о чемпионате мира по футболу — его смотрели более 20 тысяч раз в день.

Коллекции Итоги 2018 года

На второй строчке, как и в прошлом году, разместилась статья о президенте Владимире Путине.

«Россия» с первой позиции опустилось на третью.

В пятерку попали страницы о президентских выборах в России в 2018 году и о футболисте Криштиану Роналду.