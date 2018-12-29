Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прорыв у Горловки закончился успехом ВСУ: захват территорий
Репера Птаху расстреляли на проходной МВД, ранен Росгвардеец
20 фото, которые помогут расслабиться в предпраздничной суете
Убит глава нефтяной компании в РФ
6 причин переплатить за жилье
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Дочка Тимати затмила Анастасию Волочкову
Максим Галкин показал предпраздничные будни своей семьи
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Российский лыжник стал 6-м в спринте на многодневке «Тур де Ски»
Год Овечкина: почему Александр — лучший спортсмен России-2018
Популярная закуска к коньяку и вину, которая вызывает панкреатит
Актер отказался от положенных ему $38 млн с фильма
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да»
«Порше» новой эпохи: известны цены
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
20Главные события 2018 года в фотографиях
23:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные статьи русской Википедии

Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года.

Источник: AP 2018

На первом месте оказался материал о чемпионате мира по футболу — его смотрели более 20 тысяч раз в день.

Коллекции
Итоги 2018 года

На второй строчке, как и в прошлом году, разместилась статья о президенте Владимире Путине.

«Россия» с первой позиции опустилось на третью.

В пятерку попали страницы о президентских выборах в России в 2018 году и о футболисте Криштиану Роналду.

Остальные статьи в десятке — это «Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович», YouTube, «Мстители: Война бесконечности», «Фредди Меркьюри» и «Список умерших в 2018 году».

 Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
Массовые увольнения россиян: кто потеряет работу в 2019
Опубликован список товаров, которые запрещено ввозить из Украины
СМИ: Веру Брежневу добавили в «черный список» телеканала НТВ
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в РФ
Китайцы назвали отношения с США более важными, чем с Россией
Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки
Женщина нашла в новой мультиварке кольцо с бриллиантом
Белый налет на квашеных овощах оказался не тем, чем считалось
Спорт
«Спартак» возвращает своих, «Реал» скупает молодежь Основные трансферные новости и слухи
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Самые ненадёжные авто, очень быстрый МАЗ и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой длинной предновогодней недели по версии Mail.ru Авто
Кино
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы Мария Миронова и Екатерина Градова стали героинями популярного шоу «Первого канала» и вызвали возмущение в соцсетях
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Популярные темы на «Детях»
Девочки в классе, во мне просыпается злая будущая свекровь) 396
Стесняюсь сказать - по стишкам, что ли, пройдёмся? Народ новые наваял, только успевай соби 153
о хорошем. Загадывайте желания! 134
Дочка скучает по папе 131
Леди
Пластика и другие секреты красоты 33-летней Ляйсан Утяшевой Ляйсан Утяшева вместе с супругом основала онлайн-платформу «Сила воли», в которой дает советы по правильному питанию и спорту
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь