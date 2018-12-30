Новый 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Источник: Агентство «Москва»

Феномен Эль-Ниньо — это повышение температуры в восточных акваториях экваториальной части Тихого океана и центральных экваториальных водах. Роман Вильфанд Научный руководитель Гидрометцентра

По его словам, это потепление начинает со временем охватывать больше территорий, включая акватории других океанов. «Передача тепла от океана к атмосфере происходит колоссальная, оно распространяется по всему земному шару», — добавил он.

По словам господина Вильфанда, на текущий момент температура в экваториальных водах.

По словам господина Вильфанда, на текущий момент температура в экваториальных водах Тихого океана повысилась уже на полградуса, а это может привести к тому, что 2019 будет самым теплым в истории.

Октябрь нынешнего года стал самым теплым в России за последние 140 лет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что в европейской части страны температура превышала месячную норму на 2,5°С, а на севере страны — на 10 °C.

Ранее господин Вильфанд рассказал, что октябрь 2018 года стал самым теплым в России за последние 140 лет. Он добавил, что в европейской части страны температура превышала месячную норму на 2,5°С, а на севере страны — на 10 °C.

Кто остался в выигрыше от осенней погоды — в материале «Ъ FM».