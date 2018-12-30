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04:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Новый 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд полагает, что 2019 год может стать самым теплым за все время наблюдений за погодой из-за феномена Эль-Ниньо.

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Источник: Агентство «Москва»
Феномен Эль-Ниньо — это повышение температуры в восточных акваториях экваториальной части Тихого океана и центральных экваториальных водах.
Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра

По его словам, это потепление начинает со временем охватывать больше территорий, включая акватории других океанов. «Передача тепла от океана к атмосфере происходит колоссальная, оно распространяется по всему земному шару», — добавил он.

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По словам господина Вильфанда, на текущий момент температура в экваториальных водах.

По словам господина Вильфанда, на текущий момент температура в экваториальных водах Тихого океана повысилась уже на полградуса, а это может привести к тому, что 2019 будет самым теплым в истории.

Октябрь нынешнего года стал самым теплым в России за последние 140 лет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что в европейской части страны температура превышала месячную норму на 2,5°С, а на севере страны — на 10 °C.

Ранее господин Вильфанд рассказал, что октябрь 2018 года стал самым теплым в России за последние 140 лет. Он добавил, что в европейской части страны температура превышала месячную норму на 2,5°С, а на севере страны — на 10 °C.

Кто остался в выигрыше от осенней погоды — в материале «Ъ FM».

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