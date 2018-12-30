У россиян начинаются десятидневные новогодние каникулы

Источник: РИА "Новости"

Десятидневные новогодние каникулы, которые начинаются у россиян, продлятся с 30 декабря по 8 января, первая рабочая неделя нового года будет трехдневной. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.

«Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников — 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», — напомнили в ведомстве.