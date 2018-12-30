Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина требует от РФ встречи в экстренном порядке
В Москве зарезали главу нефтяной компании
20 фото, которые помогут расслабиться в предпраздничной суете
Популярная закуска к коньяку и вину, которая вызывает панкреатит
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Гоша Куценко вывел на сцену 4-летнюю дочь
Дочь Игоря Николаева познакомилась с Дедом Морозом и Снегурочкой
Диетолог рассказал, чем заменить майонез в салатах
Алкоголик ли вы: проверьте себя
“Шаляпин оказался Свиньей”: Интервью Цымбалюк-Романовской
СМИ: Анастасию Макееву экстренно госпитализировали
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Зенитный ракетный комплекс «Тор» показал свою мощь – видео
Массовая драка россиян с китайцами попала на видео
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
06:07 (мск), источник: ТАСС

У россиян начинаются десятидневные новогодние каникулы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/ — Каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.

Источник: РИА "Новости"

Десятидневные новогодние каникулы, которые начинаются у россиян, продлятся с 30 декабря по 8 января, первая рабочая неделя нового года будет трехдневной. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.

«Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников — 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», — напомнили в ведомстве.

Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.

Читайте также: Оливье, индейка, литургия: как звезды встречают Новый год

 Предновогодний вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Захарова прокомментировала информацию о жалобе Би-би-си
Как планы правительства изменят жизнь россиян в 2019 году
СМИ: Веру Брежневу добавили в «черный список» телеканала НТВ
Китайцы назвали отношения с США более важными, чем с Россией
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Переговоры Путина и Лукашенко продлились 3,5 часа
Спорт
«Спартак» возвращает своих, «Реал» скупает молодежь Основные трансферные новости и слухи
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Самые ненадёжные авто, очень быстрый МАЗ и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой длинной предновогодней недели по версии Mail.ru Авто
Кино
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы Мария Миронова и Екатерина Градова стали героинями популярного шоу «Первого канала» и вызвали возмущение в соцсетях
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Папы на родах 205
Дочка скучает по папе 171
Стесняюсь сказать - по стишкам, что ли, пройдёмся? Народ новые наваял, только успевай соби 166
Вторая ночь на посту (( 160
Леди
Пластика и другие секреты красоты 33-летней Ляйсан Утяшевой Ляйсан Утяшева вместе с супругом основала онлайн-платформу «Сила воли», в которой дает советы по правильному питанию и спорту
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь