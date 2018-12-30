У россиян начинаются десятидневные новогодние каникулы
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/ — Каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/ — Каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.
Десятидневные новогодние каникулы, которые начинаются у россиян, продлятся с 30 декабря по 8 января, первая рабочая неделя нового года будет трехдневной. Об этом рассказали ТАСС в
«Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников — 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», — напомнили в ведомстве.
Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.
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