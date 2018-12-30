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02:51 (мск), источник: Известия

Оливье, индейка, литургия: как звезды встречают Новый год

Филипп Киркоров, Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, Иван Охлобыстин, Сергей Лукьяненко и другие известные личности рассказали, чем будут заниматься в самую главную ночь.

Источник: РИА "Новости"

Заветный вечер 31 декабря и праздничная ночь 1 января уже не за горами. «Известия» выяснили у своих звездных читателей, как они проведут это замечательное время.

Филипп Киркоров, певец:

— В новогоднюю ночь у меня запланировано выступление, но праздник всё равно будет. 31 декабря я устрою его для своих детей. У меня есть фирма, занимающаяся проведением торжеств. Поэтому для моей семьи новогодняя елка будет совершенно точно особенная.

За стол у нас отвечает моя тетушка Мари. Она сама готовит. И конечно, какой Новый год без обязательного салата оливье. У Мари он получается наивкуснейший.

Загадывать и планировать ничего не буду и не хочу. Ведь есть мудрая поговорка: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

Живем как живем. Но в следующем году я вас еще обязательно удивлю! С Новым годом!

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Александр Петров, актер:

— Новый год я всегда воспринимаю как чудо и отношусь к нему как ребенок. В новогоднюю ночь всегда загадываю желание, и, как ни странно, оно обычно сбывается. Не знаю, как будет дальше, но в детстве и юности загадывал и сейчас тоже буду. Я верю в условного Деда Мороза, в чудеса, в то, что есть некая высшая сила. Что-то происходит в Новый год, какая-то вспышка, что-то где-то случается хорошее.

Так что 31 декабря весь день придумываю заветное желание, чтобы загадать под бой курантов.

Сергей Лукьяненко, писатель:

— Новый год я обязательно отмечаю дома с семьей: с женой и детьми, в узком кругу. Мы никого не зовем. Всех гостей приглашаем уже 1 января. Если в новогоднюю ночь мы в час или в два уже ляжем спать, то на следующий день проснемся достаточно рано. А как известно, самые вкусные салаты — это те, которые простояли ночь, забытые на столе. Самое вкусное шампанское — из которого газ уже начал немного выходить…

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Иван Охлобыстин, актер, писатель:

— Не так давно мы с женой осознали, что перестали испытывать детский щенячий восторг от праздника. Посидели, поняли, что в силу возраста вернуть его не можем, и решили так: 31-го числа мы ходим в церковь.

В 10 часов вечера начинается литургия, в 12 мы причащаемся, в полпервого возвращаемся домой, и тогда я позволяю себе глинтвейн (кагор с водой). И вот это всё вместе — торжественная литургия, золото вокруг, пение, а ты (абсурдная ситуация!) в полночь еще трезвый, восемь часов не ел и молишься — превращает встречу Нового года в маленькое приключение.

Александр Олешко, актер, телеведущий:

— Новый год я планирую встречать дома с близкими мне людьми. Но если вдруг меня позовут куда-нибудь работать, то, значит, буду отмечать его на работе.

У артистов есть хорошая примета: если встречаешь Новый год на сцене, значит, весь год будешь там. И это прекрасно.

Ведь быть артистом — значит служить людям. Это мой осознанный выбор.

Дмитрий Харатьян, актер:

— Вот уже третий год я встречаю Новый год на работе, в прямом эфире в качестве ведущего. Так что отмечать этот праздник буду не только со всей Москвой, но и со всей страной. Отработав, поеду домой к семье.

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Что касается наших семейных новогодних традиций, то вряд ли я вас чем-то удивлю. Как и все, примерно, за две недели до Нового года мы украшаем елку. Правда, у нас их обычно целых три. Одна растет прямо на лужайке перед нашим домом, вторую ставим в гостиной. Еще одна небольшая елочка украшает столовую. Предпочитаем настоящим деревьям искусственные, поэтому стоят они у нас вплоть до конца января. И на мой день рождения, 21 января, у нас еще вовсю царит Новый год.

Наш праздничный стол — это традиционные салаты и праздничная индейка, которую готовит моя жена Марина. А вот алкоголя на наших застольях не бывает. 1 января мы всегда ездим в гости к родителям — поздравить и попробовать, что наготовили они.

Сергей Чонишвили, актер:

— Для русского человека Новый год немыслим без оливье, а для людей из европейской части — без гуся. Я всё это не разделяю, как и традицию наряжать елку. Для меня Новый год — лишь чудесное время, чтобы немножечко поспать. В последнее время я стараюсь не работать 31-го числа, обычно улетаю куда-нибудь на пару-тройку дней. В этом году из-за большого количества проектов остаюсь в Москве и уже 2 января выхожу на работу, а потом уезжаю на гастроли.

Так что 31 декабря я мило посплю, а 1 января поваляюсь в расслабленном состоянии дома и посмотрю фильм «Опасные предметы» с Эми Адамс. Буду вести вялый растениевидный образ жизни, приготовлю в духовке баранью ногу с чесноком и баклажанами и буду запивать ее красным вином.
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Игорь Верник, актер, телеведущий:

— Как правило, я отмечаю Новый год со своей семьей, дома — и для меня это очень важно. Так повелось с тех пор, когда я отмечал этот праздник с родителями, братом Вадиком и нашим старшим братом Славой. Теперь я стараюсь, чтобы в моем доме собирались на Новый год мои братья, семья, папа. Мамы, к сожалению, уже нет с нами.

Иногда старший брат переодевается Дедом Морозом и устраивает нам новогодний сюрприз с подарками, шутками и весельем. Это важная для меня традиция. И, конечно, наряжаем елку. На ней, что тоже важно, много игрушек из моего детства. Елку (она всегда была живая) мы с папой покупали на базаре, тащили домой, а потом она долго стояла, пока не осыпалась… На ней были разные игрушки: снеговик, виноград, лыжник, карета и многие другие. Теперь все они висят среди новых, но всё равно самые дорогие для меня.

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