AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в
Как отмечает агентство, в субботу не все подписчики получили печатные версии газет, в том числе Los Angeles Times и The San Diego
Проблема зафиксирована в пятницу, технические специалисты занимаются ее устранением, однако этот процесс еще не завершен.
Также нарушен выпуск газет Wall Street Journal и The New York Times. Их печатают в той же типографии.
Тираж Los Angeles Times, по оценкам ряда профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров. Согласно подсчетам аналитиков компании ComScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, в декабре 2017 года в интернете публикации Los Angeles Times прочитали около 31,6 млн человек.