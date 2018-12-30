AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Источник: AP 2018

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса. Выпуск нескольких изданий приостановлен, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, в субботу не все подписчики получили печатные версии газет, в том числе Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune. В воскресенье издания также, предположительно, будут доставлены не всем.

Типография принадлежит Los Angeles Times. На сайте газеты сообщается, что речь идет о «предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения».

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Проблема зафиксирована в пятницу, технические специалисты занимаются ее устранением, однако этот процесс еще не завершен.

Также нарушен выпуск газет Wall Street Journal и The New York Times. Их печатают в той же типографии.