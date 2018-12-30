ВКС России получат на вооружение новейшие ЗРК С-350 «Витязь» в 2019 году

«В 2019 году в ВКС впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 “Витязь”. Помимо этого планируется поставка около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) “Панцирь-С” и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400″», — заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов (цитата по ТАСС).

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Он напомнил, что в 2018 году комплексы С-400 и «Панцирь-С» были поставлены в подразделения ПВО, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.

«По итогам боевой подготовки зенитных ракетных войск в 2018 году с подразделениями и частями ЗРВ проведено более 200 учений различного уровня, из них 20 — с боевой стрельбой», — сообщили в ведомстве.

Система С-350 «Витязь» — ЗРК средней дальности, разработанный концерном «Алмаз-Антей» для российских ПВО. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.