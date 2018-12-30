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09:07 (мск), источник: BFM.ru

Мода на фейерверки прошла, а вместе с ней и эпоха бюджетной пиротехники

Наибольшей популярностью новогодние салюты пользовались в начале нулевых. Сколько сейчас стоит пиротехника и почему россияне все меньше ей интересуются?

Источник: РИА "Новости"

Цены на петарды и разнообразные хлопушки по сравнению с прошлым годом выросли, а спрос на них упал. И это в декабре, когда у торговцев пиротехникой самый высокий сезон, говорит директор компании «Имперские забавы» Александр Фарафонов:

«В этом году пошел спад по продажам. Цены в этом году выросли ввиду того, что товар в основном импортный, соответственно, привязан к доллару. Доллар вырос — цена выросла. Где-то на 10−20% цены поднялись».

Меньше стало работы для профессионалов, то есть частных заказов стало меньше. Может, кризис догнал, может быть, просто упала покупательная способность, а может, просто пропал интерес. Проще пойти и посмотреть городские фейерверки.

Наибольшей популярностью новогодние салюты и фейерверки пользовались в начале нулевых, когда российский рынок наводнила дешевая и не всегда безопасная китайская пиротехника. Потом этот рынок отрегулировали, и в последние годы дешевого контрафакта в городах-миллионниках почти нет.

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Сейчас найти небольшой салют дешевле 300 рублей практически невозможно. Это чуть больше 4 долларов по текущему курсу. А лет 15 назад такая пиротехника продавалась под Новый год примерно по доллару за штуку.

Торговцам пиротехникой пришлось приспосабливаться к новым условиям, отмечает президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев: «Учитывая общее снижение покупательной способности населения, многие производители и импортеры, чтобы не потерять клиента, понизили стоимость своей продукции и, чтобы оставить себе возможность работать, изменили конструкцию. Как молоко продают не литр, а 900 миллилитров, то же самое происходит и в фейерверках, когда стозалповая батарея по объему дает меньшее количество залпов, хотя выглядит как достаточно большая батарея по той же цене. Некоторые производители применяют более дешевые компоненты, иногда бывает потеря зрелищности, но без потери безопасности».

Столичные власти призвали не приносить в новогоднюю ночь пиротехнику на Красную площадь.

В связи с тем, что запуск фейерверков потенциально опасен, этот вид развлечений оказался под запретом на главной площади страны. Для пиротехнических шоу в Москве предусмотрено 38 площадок, еще 76 специальных мест выделят населению для использования бытовой пиротехники, сообщили в столичной мэрии.

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