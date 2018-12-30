В Крыму открыли движение на втором участке трассы «Таврида»

«Движение открыто на следующем участке — от Белогорска до села Батальное (район Феодосии). Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 километров», — сказал Назаров.

Ожидается, что 31 декабря рабочее движение запустят по всей протяженности первой очереди трассы от Керчи до Симферополя — на всех 190 километрах.

Ожидается, что 31 декабря рабочее движение запустят по всей протяженности первой очереди трассы от Керчи до Симферополя — на всех 190 километрах.

В Крыму строится четырехполосная трасса «Таврида», которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планировалось завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО «ВАД». Полная стоимость строительства «Тавриды» определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.