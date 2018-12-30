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12:28 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму открыли движение на втором участке трассы «Таврида»

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Движение на 85-километровом втором участке первой очереди федеральной трассы «Таврида» в Крыму открылось в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.

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36
фотографий
36
фотографий

В субботу рабочее движение было открыто на первом участке от Симферополя до Белогорска длиной 27,5 километра.

«Движение открыто на следующем участке — от Белогорска до села Батальное (район Феодосии). Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 километров», — сказал Назаров.

Ожидается, что 31 декабря рабочее движение запустят по всей протяженности первой очереди трассы от Керчи до Симферополя — на всех 190 километрах.

В Крыму строится четырехполосная трасса «Таврида», которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планировалось завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО «ВАД». Полная стоимость строительства «Тавриды» определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

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