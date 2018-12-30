30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, вылетели в Москву
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Тридцать российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, возвращаются в Москву спецрейсом, сообщил в воскресенье в своем
«Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — сказал он.
Глава Чечни добавил, что «работа по решению проблемы возвращения российских детей на Родину ведется по поручению президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту. Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объеме».