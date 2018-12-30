30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, вылетели в Москву

«Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — сказал он.