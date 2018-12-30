Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассмотрели несимметричный ответ России на атаку США
В секте во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин
Дочь Виктории Исаковой увлеклась фигурным катанием
Популярная закуска к коньяку и вину, которая вызывает панкреатит
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Ким Кардашьян приготовила роскошный подарок первенцу Меган Маркл
Павел Буре стал отцом в третий раз
Прорыв у Горловки закончился успехом ВСУ: захват территорий
«Все, ему конец»: Васильева о буйстве Башарова
Фото полицейской стало причиной преступления - подробности
Обнажённая девушка приставала к Дяхтеренко в борту
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Коллеги не стали общаться с онкобольными Сенчуковой и Рыбиным
Киев отправит 100 кораблей в Керченский пролив
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
19:05 (мск), источник: Интерфакс

30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, вылетели в Москву

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Тридцать российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, возвращаются в Москву спецрейсом, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — сказал он.

Глава Чечни добавил, что «работа по решению проблемы возвращения российских детей на Родину ведется по поручению президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту. Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объеме».

Путин оставил без поздравлений глав Украины и Грузии
Самую опасную женщину планеты нокаутировали за 51 секунду
Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar
Глацких, Чубайс и остальные: 10 чиновников, разозливших россиян
Кому в России легче всего устроиться на работу
Китайцы назвали отношения с США более важными, чем с Россией
Что делать, если вам не хватает зарплаты
Спорт
Брагин отцепил от сборной победителей Канады. Это огромный риск Анализируем последнюю дозаявку молодежной сборной России на чемпионате мира
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Папы на родах 363
Вторая ночь на посту (( 260
Дочка скучает по папе 250
Они монтажники и плотники, и сожалений горьких нет...))) 170
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь