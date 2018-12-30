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22:27 (мск), источник: Известия

Спецрейс с 30 эвакуированными из Ирака детьми прибыл в Россию

Спецрейс МЧС привез в Россию 30 эвакуированных из Ирака детей, находившихся в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями. Борт приземлился на подмосковном аэродроме Раменское. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 30 декабря Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прибыла в столицу Ирака для эвакуации заключенных несовершеннолетних. 30 детей доставили к самолету МЧС. Их встретили врачи всероссийского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭМ) «Защита», а также психологи и сотрудники аппарата омбудсмена, затем несовершеннолетних накормили. Кузнецова, в свою очередь, вручила детям подарки.

Всего российским властям известно о 699 несовершеннолетних, вывезенных в зону боевых действий на Ближнем Востоке. 115 из них уже возвращены на родину, сообщила пресс-служба Кузнецовой.

Дети оказались в иракских тюрьмах вместе с матерями, осужденными за содействие террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). В апреле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова заявила, что правозащитники делают всё возможное для скорейшего вызова несовершеннолетних. В первую очередь на родину отправятся дети, которые по документам являются россиянами, затем те, которые родились в Ираке (их выезд сложнее оформить юридически).

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20 декабря 2017© Ньюстюб
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