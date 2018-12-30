Спецрейс с 30 эвакуированными из Ирака детьми прибыл в Россию

Источник: РИА "Новости"

Ранее 30 декабря Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прибыла в столицу Ирака для эвакуации заключенных несовершеннолетних. 30 детей доставили к самолету МЧС. Их встретили врачи всероссийского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭМ) «Защита», а также психологи и сотрудники аппарата омбудсмена, затем несовершеннолетних накормили. Кузнецова, в свою очередь, вручила детям подарки.

Всего российским властям известно о 699 несовершеннолетних, вывезенных в зону боевых действий на Ближнем Востоке. 115 из них уже возвращены на родину, сообщила пресс-служба Кузнецовой.