Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Источник: AP 2018

По их словам, газированная вода с лимоном способна уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

Газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.