Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
По их словам, газированная вода с лимоном способна уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.
Газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.
Ученые подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкоголя, но и медленными процессами его усвоения, уточняет MedikForum.
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