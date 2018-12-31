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12:22 (мск), источник: Известия

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).

Источник: AP 2018

По их словам, газированная вода с лимоном способна уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

Газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.

Ученые подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкоголя, но и медленными процессами его усвоения, уточняет MedikForum.

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