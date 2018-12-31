Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Источник: РИА Новости

«В интересах Сухопутных войск разработан и завершает заводские испытания танк Т-14, созданный на универсальной платформе “Армата”. Боевая машина в 2019 году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России», — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. «Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта», — отметили в департаменте.

Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.