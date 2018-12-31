Жители Камчатки и Чукотки встретили Новый год
Жители восточных регионов России первыми встретили Новый год: на Камчатке и Чукотке он наступает на девять часов раньше, чем в Москве.
Жители восточных регионов России первыми встретили Новый год: на Камчатке и Чукотке он наступает на девять часов раньше, чем в Москве.
В 15:00 мск в этих регионах наступил 2019 год. По традиции многие встретили его приход дома, после чего вышли на площади и улицы, чтобы отметить праздник новогодними гуляниями.
«Мы сначала отмечаем праздник дома, загадываем желания под бой курантов, а потом выходим на площадь», — сообщили 31 декабря ТАСС в правительстве Чукотского автономного округа. В административном центре Чукотского автономного округа Анадыре пройдут народные гулянья на центральной площади, жителей Чукотки поздравят Дед Мороз и Снегурочка, пройдут танцевальные и песенные конкурсы.
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Ранее 31 декабря сообщалось, что в метро Москвы установили табло отсчета времени до Нового года. После полуночи на нем высветится текст «С Новым годом!».
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