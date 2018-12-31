Жители Камчатки и Чукотки встретили Новый год

Источник: РИА "Новости"

В 15:00 мск в этих регионах наступил 2019 год. По традиции многие встретили его приход дома, после чего вышли на площади и улицы, чтобы отметить праздник новогодними гуляниями.

«Мы сначала отмечаем праздник дома, загадываем желания под бой курантов, а потом выходим на площадь», — сообщили 31 декабря ТАСС в правительстве Чукотского автономного округа. В административном центре Чукотского автономного округа Анадыре пройдут народные гулянья на центральной площади, жителей Чукотки поздравят Дед Мороз и Снегурочка, пройдут танцевальные и песенные конкурсы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HSWV94Zbu7s?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Петропавловске-Камчатском у главной елки Камчатки на площади Ленина работают аниматоры, но главные торжества начнутся вечером 1 января. Горожан поздравят представители власти, Дед Мороз и Снегурочка. После этого город озарит новогодний салют в 1,5 тыс. залпов.

Ранее 31 декабря сообщалось, что в метро Москвы установили табло отсчета времени до Нового года. После полуночи на нем высветится текст «С Новым годом!».