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31 декабря 2018, источник: Ведомости

Путин в новогоднем обращении напомнил о важности командной работы

Чтобы добиться лучшего для страны и для каждого ее жителя, нужна общая слаженная работа, рассчитывать на помощь извне не стоит, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. Оно уже прозвучало на Дальнем Востоке.

Перед Новым годом у каждого свои ожидания, но все по большому счету хотят, чтобы родные были здоровы, дома царило согласие, а мечты сбывались, перечислил Путин. «В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи. И пусть они будут, — сказал он. — Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой».

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По словам Путина, в России предстоит решить много задач и «шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни». «Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», — сказал Путин.

В обращении он также отметил, что душевная щедрость создает «новогоднее волшебство» и «востребована и в праздники, и в будни». «Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», — сказал Путин. В конце он пожелал россиянам радости и благополучия, России — успехов и процветания.

Поздравление Путина было записано до трагедии в Магнитогорске, после его содержание не менялось отмечает «Интерфакс».

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека, судьба около 40 человек остается неизвестной. В Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации.

После трагедии Путин прибыл в Магнитогорск и встретился с пострадавшими. На оперативном совещании он призвал в новогоднюю ночь вспомнить о погибших и пострадавших в Магнитогорске. «Несмотря на праздники, конечно, сегодня нелишне будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить про себя, в душе. Потому что это как раз в характере нашего народа», — сказал он (цитата по Kremlin.ru).

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