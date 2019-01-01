На орбиту астероида Бенну вышел спутник

Источник: NASA

Зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида 3 декабря.

«Это официально! Я на орбите астероида Бенну — самого маленького небесного тела, вокруг которого когда-либо вращался космический аппарат», — говорится в аккаунте миссии в Twitter.

В рамках первичного исследования астероида аппарат совершил несколько пролетов на расстоянии семи километров от Бенну. Зонд собирал информацию о массе и движении астероида. В рамках орбитального этапа изучения Бенну, он будет совершать виток вокруг астероида за 50 часов и приближаться к космическому телу на расстояние до 1,4 километра. На последующих этапах изучения аппарат будет собирать информацию для определения места забора грунта астероида.

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Операция по забору частиц грунта с астероида намечена на середину 2020 года. По замыслу разработчиков, зонд на пять секунд опустит на поверхность Бенну трехметровую выдвижную «руку» TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism), которая втянет в специальную капсулу частицы материала с поверхности космического тела. Создатели рассчитывают, что с поверхности с помощью сжатого газа удастся добыть по крайней мере около 60 граммов пород, которые будут доставлены на Землю в 2023 году.