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12:09 (мск), источник: Интерфакс

Самолет из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Пассажирский лайнер прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

«Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться», — сказал он.

А после отказа налить еще устроил дебош.
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Попытки бортпроводников успокоить дебошира не увенчались успехом. «Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж», — сообщил источник агентства.

У трапа самолет встречала полиция. После посадки дебошира задержал поднявшийся на борт наряд полицейских.

Самолет продолжил полет в Москву.

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