Самолет из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе
Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Пассажирский лайнер прервал полет и экстренно сел в Воронеже
Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Пассажирский лайнер прервал полет и экстренно сел в Воронеже
«Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров
А после отказа налить еще устроил дебош.
Попытки бортпроводников успокоить дебошира не увенчались успехом. «Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж», — сообщил источник агентства.
У трапа самолет встречала полиция. После посадки дебошира задержал поднявшийся на борт наряд полицейских.
Самолет продолжил полет в Москву.
Читайте также: