Почти 29 тыс. хот-догов съели гости новогоднего праздника на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/ — Как отметили организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество», 31 декабря улица превратилась «в праздничное пешеходное пространство».
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/ — Как отметили организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество», 31 декабря улица превратилась «в праздничное пешеходное пространство».
Гости праздника на Тверской улице в Москве в рамках «Путешествия в Рождество» съели в новогоднюю ночь 29 тыс.
«31 декабря Тверская улица превратилась в праздничное пешеходное пространство. Самыми востребованными среди посетителей стали горячие блюда: супы, котлеты
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января. На протяжении месяца на 78 площадках по всей Москве гостей ждут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей,