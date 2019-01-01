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16:10 (мск), источник: ТАСС

Почти 29 тыс. хот-догов съели гости новогоднего праздника на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/ — Как отметили организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество», 31 декабря улица превратилась «в праздничное пешеходное пространство».

Источник: Агентство «Москва»

Гости праздника на Тверской улице в Москве в рамках «Путешествия в Рождество» съели в новогоднюю ночь 29 тыс. хот-догов и выпили порядка 43 тыс. стаканов чая и кофе. Об этом во вторник ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

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«31 декабря Тверская улица превратилась в праздничное пешеходное пространство. Самыми востребованными среди посетителей стали горячие блюда: супы, котлеты по-киевски, мясные блюда и пельмени (в сумме было продано более 35 тыс. порций горячих блюд). Особым спросом также пользовались пирожки с начинками, киши, кулебяки и круассаны (их гости фестиваля за день приобрели 23,7 тыс штук), а также хот-доги (продано 28,9 тыс. штук). Согреваться гостям помогали горячие напитки: посетители выпили 43 тыс. стаканов чая и кофе и 67700 порций рождественского пряного напитка», — говорится в сообщении.

Также, по данным организаторов, было продано 19 тыс. сэндвичей, бутербродов и порций кесадильи.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января. На протяжении месяца на 78 площадках по всей Москве гостей ждут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, арт-объекты, спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.

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