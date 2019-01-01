В Индии женщины выстроили живую стену длиной 620 км, требуя равенства

Источник: AFP 2018

Живой стеной длиной в 620 км выстроились во вторник женщины индийского юго-западного штата Керала, чтобы символизировать единство индианок в борьбе за свои права и равенство полов. Как сообщает телеканал NDTV, акция собрала, по разным оценкам, от 3 до 5 млн участниц.

«Стена» была выстроена вдоль шоссе между городами Касарагод и Тирувамантапурам. Среди участниц были известные актрисы и женщины-политики, представляющие различные политические силы, которые приехали в Кералу специально на это мероприятие. В стену встали и члены регионального правительства.

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«Цель сегодняшнего процесса формирования женской стены — укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами жизни», — цитирует издание слова известной в стране активистки Коммунистической партии Индии (марксистской) Бринды Карат.

Поводом для акции послужил скандал вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм бога Айяппана.

В сентябре минувшего года Верховный суд Индии вынес вердикт, прекращающий многовековую традицию, по которой девушки и нестарые женщины не допускались в этот один из самых известных храмов Индии. Верховные судьи потребовали открыть его для женщин любого возраста с 17 октября. Однако до сих пор ни одной женщине не удалось войти в храм, поскольку паломники-мужчины забрасывают камнями и палками любую индианку, которая пытается даже приблизится к святыне.

Источник: AFP 2018

Каменный девственник

По мнению адвоката, которого нанял храм для защиты прав бога, что в Индии допускается, Айяппан не желает видеть в своем доме женщин в возрасте от 10 до 50 лет, поскольку он холостяк. В стены святыни могут войти лишь девочки до 10 лет или индианки в возрасте.

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Интересно, что в другие храмы этого же бога всех женщин пускают свободно, независимо от возраста. На это и указал в своем вердикте Верховный суд. Но в этом храме Айяппана, который считается главным в его культе, порядки особые.

И объяснить, почему так сложилось, пока никто не может, даже брахманы храма.

Тем не менее храмовые служители-брахманы считают себя обязанными хранить целомудрие бога. Хотя трудно предположить, что может повредить целомудрию каменного изображения.

Бог Айяппан считается сыном одновременно двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну. Его главный храм находится в керальском районе Сабаримала — одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Местные святыни ежегодно посещают 45−50 млн верующих. И индианки обижались, что для них закрыты двери одной из самых известных святынь.

Источник: Reuters

Полиция не помогла женщинам пройти в храм. Пока даже стражам правопорядка не удается провести через толпу возмущенных мужчин немногочисленных женщин-паломниц. Поэтому индианки и решили организовать живую стену.