В Индии женщины выстроили живую стену длиной 620 км, требуя равенства

Живой стеной длиной в 620 км выстроились во вторник женщины индийского
«Стена» была выстроена вдоль шоссе между городами Касарагод и Тирувамантапурам. Среди участниц были известные актрисы и
«Цель сегодняшнего процесса формирования женской стены — укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами жизни», — цитирует издание слова известной в стране активистки Коммунистической партии Индии (марксистской) Бринды Карат.
В сентябре минувшего года Верховный суд Индии вынес вердикт, прекращающий многовековую традицию, по которой девушки и нестарые женщины не допускались в этот один из самых известных храмов Индии. Верховные судьи потребовали открыть его для женщин любого возраста с 17 октября. Однако до сих пор ни одной женщине не удалось войти в храм, поскольку
По мнению адвоката, которого нанял храм для защиты прав бога, что в Индии допускается, Айяппан не желает видеть в своем доме женщин в возрасте от 10 до 50 лет, поскольку он холостяк. В стены святыни могут войти лишь девочки до 10 лет или индианки в возрасте.
Интересно, что в другие храмы этого же бога всех женщин пускают свободно, независимо от возраста. На это и указал в своем вердикте Верховный суд. Но в этом храме Айяппана, который считается главным в его культе, порядки особые.
Тем не менее храмовые
Бог Айяппан считается сыном одновременно двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну. Его главный храм находится в керальском районе Сабаримала — одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Местные святыни ежегодно посещают 45−50 млн верующих. И индианки обижались, что для них закрыты двери одной из самых известных святынь.
Полиция не помогла женщинам пройти в храм. Пока даже стражам правопорядка не удается провести через толпу возмущенных мужчин немногочисленных
Организаторы акции «женской стены» особо подчеркивают, что ее цель гораздо шире, чем просто протест против недопуска представительниц прекрасного пола в храм. Главная цель данного мероприятия — призвать к совместной борьбе за равные права женщин и мужчин.