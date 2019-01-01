Задержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехом

Гражданин США Пол Уилан, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым, заявил во вторник его брат-близнец Дэвид Уилан.

«Пол — отставной морпех. Он находился в Москве, так как был приглашен на свадьбу», — говорится в его заявлении, выдержки из которого приводит CNN.

Мы опасаемся за его безопасность и самочувствие. Нет сомнений в том, что он невиновен, и мы верим, что его права будут соблюдены.

Он рассказал, что с 28 декабря не получал сообщений от брата, а о том, что того задержали, узнал лишь в понедельник — после публикации новостей на эту тему в СМИ.

Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид.

Как сообщалось, 28 декабря сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны в Москве по подозрению в шпионаже, заявили «Интерфаксу» в департаменте информации и печати МИД России.