Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Донбассе ликвидирован наводчик «Сталкер»
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы
Как быстро и качественно повесить зеркало или картину
Санта-Клаусы устроили прыжки с парашютом в центре Москвы Новогодний десант высадился прямо в центре Москвы
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке
Человек и беда: психолог – о том, как пережить трагедию
Названо лучшее натуральное слабительное
Как маркетологи подсовывают нам лишнюю еду
Убивший москвичку попутчик признался и рассказал детали расправы
На катке РФ после курантов обрушился мост с людьми
Гороскоп любви и романтических отношений на январь 2019
Джо Джонас и Софи Тернер улетели на отдых в Швейцарию
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
14Обрушение части дома в Магнитогорске
20:35 (мск), источник: Интерфакс

Зонд New Horizons совершил пролет мимо астероида на окраине Солнечной системы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил ученых с успешным пролетом американской межпланетной станции New Horizons мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.

Источник: NASA

«New Horizons не только — первый зонд, изучивший Плутон. Сегодня он пролетел мимо самого отдаленного объекта, к которому когда-либо удавалось приблизиться космическим аппаратам», — отмечается в его заявлении.

Зонду удалось первым собрать данные об объекте, который содержит элементы, сохранившиеся со времен рождения нашей Солнечной системы. Вот что такое лидерство в изучении космоса.
Все о лотереях
Психология удачи и невероятные выигрыши

Зонд ранее пролетел мимо астероида в так называемом поясе Койпера, ведя при этом фотосъемку. Ultima Thule считается очень древним астероидом. Он расположен примерно в 6,4 млрд километров от Земли. В течение вторника ученые в США надеются получить фотоснимки, сделанные New Horizons. Сигналу, посылаемому из столь отдаленной части Солнечной системы, требуется шесть часов, чтобы достигнуть Земли.

Космический аппарат New Horizons был запущен НАСА в 2006 году и предназначен, в частности, для подробного изучения Плутона и его естественного спутника Харона. После пролета мимо Плутона зонд переключился на изучение других объектов в Поясе Койпера.

В Магнитогорске нашли девятого погибшего при взрыве
«Спрос повышенный»: как свиньи рушат российские семьи
Дебоширом рейса Сочи — Москва оказался хоккеист Олег Сапрыкин
Обвинённый в шпионаже американец прилетел в Москву на свадьбу
Женщины Индии выстроили живую стену длиной 620 км ради равенства
РУСАДА может вновь лишиться статуса соответствия кодексу ВАДА
Спорт
Хоккейные боги и мужики из сборной России наказали Канаду Есть первая победа над «кленовыми листьями» за пять лет и первое место в группе
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2019 года Очень много ремейков знакомых историй, несколько мощных возвращений старых героев и один грандиозный финал, которого ждут почти все кинозрители мира, — все, что вы будете смотреть в 2019-м, в подборке главных фильмов года
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь