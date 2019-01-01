Зонд New Horizons совершил пролет мимо астероида на окраине Солнечной системы

Источник: NASA

«New Horizons не только — первый зонд, изучивший Плутон. Сегодня он пролетел мимо самого отдаленного объекта, к которому когда-либо удавалось приблизиться космическим аппаратам», — отмечается в его заявлении.

Зонду удалось первым собрать данные об объекте, который содержит элементы, сохранившиеся со времен рождения нашей Солнечной системы. Вот что такое лидерство в изучении космоса.

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Зонд ранее пролетел мимо астероида в так называемом поясе Койпера, ведя при этом фотосъемку. Ultima Thule считается очень древним астероидом. Он расположен примерно в 6,4 млрд километров от Земли. В течение вторника ученые в США надеются получить фотоснимки, сделанные New Horizons. Сигналу, посылаемому из столь отдаленной части Солнечной системы, требуется шесть часов, чтобы достигнуть Земли.