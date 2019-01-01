Умер актер Владимир Дыховичный

Источник: РИА "Новости"

«RIP», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook, выложив фотографию Владимира. Причины смерти не уточняются.

Свои соболезнования под записью оставляют друзья и коллеги — режиссеры Анна Меликян, Григорий Константинопольский, Александр Атанасян, актриса Юлия Ауг, кинокритики Андрей Плахов, Мария Кувшинова и другие.