Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

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Кличко поздравил «Гройсмана», пожелав тому здоровья, продуктивности и успеха в новом году.

«Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем», — заявил один из пранкеров, из-за чего повисла десятисекундная пауза.

В этот момент киевский мэр понял, что стал жертвой пранка, после чего поздравил звонивших с Новым годом. «Желаю вам разводить побольше людей, чтобы все велись на ваши разводы, и подавали вам интересную информацию, потому что без вас жизнь, честно говоря, так, скучна», — со смехом заявил Кличко.

При этом мэр Киева затруднился ответить на вопрос, какой из пранков больше всего понравился ему самому, сославшись на отсутствие времени на то, чтобы ознакомиться с ними.

«Но со мной что-то у вас не складывается, потому что вычисляю вас», — похвастался при этом Кличко, на что пранкеры напомнили ему, что его все же удалось несколько раз «развести», после чего тот признал их правоту.

«Ну, вы красавцы, я смотрю, вы уже достаточно далеко прошли, на новый уровень вышли, да, так что хорошо вам отпраздновать, с Новым годом», — сказал киевский градоначальник.

При этом на вопрос, работает ли в Киеве отопление, мэр ответил утвердительно. «С теплом все нормально. Не дождетесь!», — сказал Кличко, после чего пригласил пранкеров в украинскую столицу, отметив при этом, что они будут удивлены красотой города.

Однако пранкеры ответили, что по решению СБУ им запрещен въезд на Украину.

«Ну хорошо, будем высылать вам видеосообщения, будете наблюдать», — заключил Кличко.