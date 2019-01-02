Публицист назвал причину смерти актера Дыховичного

Ранее о смерти актера в своем Facebook написала Ольга Дыховичная, вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца Владимира. При этом она не привела подробностей случившегося.

Владимир Дыховичный окончил ВГИК имени Сергея Герасимова, также он обучался в США, где проживал со своей матерью Ольгой Черепановой. Дыховичный успел сняться в нескольких картинах, включая фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, сериал «Бессонница» и другие. Актеру было 30 лет.