Публицист назвал причину смерти актера Дыховичного
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Причиной смерти актера Владимира Дыховичного могли стать наркотики, об этом в своем Facebook заявил публицист Кирилл Шулика.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Причиной смерти актера Владимира Дыховичного могли стать наркотики, об этом в своем Facebook заявил публицист Кирилл Шулика.
«Причина смерти — наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей», — написал публицист.
Ранее о смерти актера в своем Facebook написала Ольга Дыховичная, вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца Владимира. При этом она не привела подробностей случившегося.
Владимир Дыховичный окончил ВГИК имени Сергея Герасимова, также он обучался в США, где проживал со своей матерью Ольгой Черепановой. Дыховичный успел сняться в нескольких картинах, включая фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, сериал «Бессонница» и другие. Актеру было 30 лет.
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