Дерево раздора: как новая Корейская война едва не началась из-за тополя

Как пишет американское издание We Are The Mighty, 18 августа 1976 года группа южнокорейских солдат под командованием капитана Артура Бонифаса и лейтенанта Марка Барретта вошла в Корейскую демилитаризованную зону, чтобы обрезать ветви тополя. Дерево высотой около 31 метра перекрывало сектор обзора между контрольными пунктами.