Две женщины впервые за несколько веков смогли зайти в храм в Индии

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Как отмечается, индийские женщины имеют право посещать все храмы кроме храма Айяппана. В сентябре прошлого года Верховный суд Индии признал запрет на посещение храма женщинами нарушением конституционных прав.

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Под данным телеканала, две женщины в возрасте около 40 лет вошли в храм рано утром 2 января в сопровождении полиции.

После их ухода храм закрылся для ритуального «очищения».

Подчеркивается, что до этого случая ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм.

Ранее сообщалось, что женщина впервые стала телеведущей на госканале в Саудовской Аравии.