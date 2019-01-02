Две женщины впервые за несколько веков смогли зайти в храм в Индии
Две женщины в Индии впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана в Сабаримале, передает местный телеканал NDTV.
Две женщины в Индии впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана в Сабаримале, передает местный телеканал NDTV.
Как отмечается, индийские женщины имеют право посещать все храмы кроме храма Айяппана. В сентябре прошлого года Верховный суд Индии признал запрет на посещение храма женщинами нарушением конституционных прав.
Под данным телеканала, две женщины в возрасте около 40 лет вошли в храм рано утром 2 января в сопровождении полиции.
Подчеркивается, что до этого случая ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм.
Ранее сообщалось, что женщина впервые стала телеведущей на госканале в Саудовской Аравии.
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