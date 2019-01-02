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21:28 (мск), источник: РИА Новости

Умер Крис Кельми

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Музыкант Крис Кельми скончался в Подмосковье 1 января, сообщили РИА Новости в Наро-фоминском морге.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что причины смерти артиста определит экспертиза. Музыкант умер на 64-м году жизни.

Как рассказал РЕН ТВ директор певца Евгений Суслов, состояние здоровья Кельми долгое время вызывало подозрения.

Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Его авторству принадлежат такие песни как «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Усталое такси». Он также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах». Кельми был создателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», а также участником группы «Автограф».

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