Умер Крис Кельми

Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Его авторству принадлежат такие песни как «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Усталое такси». Он также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах». Кельми был создателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», а также участником группы «Автограф».