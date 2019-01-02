Биография Криса Кельми
Российский певец и музыкант Крис Кельми (настоящее имя Кельми Анатолий Арьевич) родился 21 апреля 1955 года в Москве.
Российский певец и музыкант Крис Кельми (настоящее имя Кельми Анатолий Арьевич) родился 21 апреля 1955 года в Москве.
В 1969 году окончил музыкальную школу им. Исаака Дунаевского по классу фортепиано.
В 1977 году окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Московский университет путей сообщения). После окончания вуза продолжил обучение там же в аспирантуре (1977−1980).
В 1983 году поступил в Музыкальное училище им. Гнесиных, получил диплом пианиста.
В 1970 году Кельми основал любительскую
В 1979 году Кельми создал группу «Автограф». Уже через год коллектив занял второе место на фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси (Грузия), уступив первенство «Машине времени».
В 1980 году Крис Кельми основал группу «Рок-Ателье». В течение семи лет группа работала на сцене театра «Ленком». Музыканты участвовали в постановке спектаклей «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль Уленшпигель», «Люди и птицы».
Крис Кельми также написал музыку к мультипликационным фильмам «Пес в сапогах» (1982) и «Парадоксы в стиле рок» (1984).
В середине 1980-х группа активно гастролировала. К хитам этого периода относятся «Эй, парень, не торопись! » (музыка Криса Кельми, слова Маргариты Пушкиной), «Распахни окно» (музыка Криса Кельми, слова Павла Смеяна), «Я пел, когда летал» (музыка и слова Александра и Павла Смеянов), «Романс морских офицеров» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского).
В 1987 году Крис Кельми работал в филармонии в
Среди них — Андрей Макаревич, Александр Градский, Евгений Маргулис, Жанна Агузарова, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Сергей Минаев, Наталья Ветлицкая и другие. Подобный опыт повторился в 1990 году с песней «Верю я» и в 1994 году с песней «Россия Воскресе!» на стихи Андрея Вознесенского.
В 1990-х годах Крис Кельми начал сольную карьеру. Самые известные его песни — «Ночное рандеву», «Усталое такси», «Леди Блюз», «Если метель», «Слушай ночь», «Распахни окно», «Ветер декабря», «Дом на берегу», «Серебряный коктейль».
1 января 2019 года Крис Кельми скончался в Подмосковье. У него остался сын Кристиан (1988 г. р.).