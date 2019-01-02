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2 января, источник: РИА Новости

Биография Криса Кельми

Российский певец и музыкант Крис Кельми (настоящее имя Кельми Анатолий Арьевич) родился 21 апреля 1955 года в Москве.

Источник: РИА "Новости"

В 1969 году окончил музыкальную школу им. Исаака Дунаевского по классу фортепиано.

В 1977 году окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Московский университет путей сообщения). После окончания вуза продолжил обучение там же в аспирантуре (1977−1980).

В 1983 году поступил в Музыкальное училище им. Гнесиных, получил диплом пианиста.

В 1970 году Кельми основал любительскую рок-группу «Садко». В 1972 году создал группу «Високосное лето».

Коллектив исполнял популярные композиции The Beatles и The Rolling Stones. Изначально Кельми пел и играл на басу, затем стал клавишником.

В 1979 году Кельми создал группу «Автограф». Уже через год коллектив занял второе место на фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси (Грузия), уступив первенство «Машине времени».

В 1980 году Крис Кельми основал группу «Рок-Ателье». В течение семи лет группа работала на сцене театра «Ленком». Музыканты участвовали в постановке спектаклей «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль Уленшпигель», «Люди и птицы».

Крис Кельми также написал музыку к мультипликационным фильмам «Пес в сапогах» (1982) и «Парадоксы в стиле рок» (1984).

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В середине 1980-х группа активно гастролировала. К хитам этого периода относятся «Эй, парень, не торопись! » (музыка Криса Кельми, слова Маргариты Пушкиной), «Распахни окно» (музыка Криса Кельми, слова Павла Смеяна), «Я пел, когда летал» (музыка и слова Александра и Павла Смеянов), «Романс морских офицеров» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского).

В 1987 году Крис Кельми работал в филармонии в Йошкар-Оле. В том же году перешел в Театр песни Аллы Пугачевой, участвовал в постановке первых «Рождественских встреч». Вместе с группой «Рок-Ателье» выступал с концертами по стране и на крупных фестивалях.

В 1987 году Крис Кельми собрал известных музыкантов для записи совместной песни «Замыкая круг».

Среди них — Андрей Макаревич, Александр Градский, Евгений Маргулис, Жанна Агузарова, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Сергей Минаев, Наталья Ветлицкая и другие. Подобный опыт повторился в 1990 году с песней «Верю я» и в 1994 году с песней «Россия Воскресе!» на стихи Андрея Вознесенского.

В 1990-х годах Крис Кельми начал сольную карьеру. Самые известные его песни — «Ночное рандеву», «Усталое такси», «Леди Блюз», «Если метель», «Слушай ночь», «Распахни окно», «Ветер декабря», «Дом на берегу», «Серебряный коктейль».

1 января 2019 года Крис Кельми скончался в Подмосковье. У него остался сын Кристиан (1988 г. р.).

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