Продюсер о смерти Криса Кельми: он настойчиво себя убивал

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это очень печальное известие, однако такой исход можно было предугадать.

«Но на самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль», — сказал Фридлянд.

Он подчеркнул, что Кельми был настоящим музыкальным явлением.