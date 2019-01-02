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2 января, источник: Газета.Ру

Продюсер о смерти Криса Кельми: он настойчиво себя убивал

Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд отреагировал на смерть певца Криса Кельми. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это очень печальное известие, однако такой исход можно было предугадать.

«Но на самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль», — сказал Фридлянд.

Он подчеркнул, что Кельми был настоящим музыкальным явлением.

«Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика», — заключил Фридлянд.

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