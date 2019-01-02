Продюсер о смерти Криса Кельми: он настойчиво себя убивал
Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд отреагировал на смерть певца Криса Кельми. Об этом сообщает ТАСС.
Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд отреагировал на смерть певца Криса Кельми. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это очень печальное известие, однако такой исход можно было предугадать.
«Но на самом деле это было делом времени — последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль», — сказал Фридлянд.
«Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика», — заключил Фридлянд.
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