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03:39 (мск), источник: РИА Новости

В России к 2035 году появится университет для обучения роботов

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Университет для обучения роботов и искусственного интеллекта появится в России к 2035 году, сообщили РИА Новости в НТИ «Автонет».

«К 2035 году в России появится “университет” для обучения искусственного интеллекта (ИИ), или организация, на базе которой будут проходить тесты и совершенствоваться технологии цифрового сознания опытными специалистами. Сотрудниками центра будут выпускники профильных направлений вузов, которые будут обучать ИИ выполнению прикладных задач, связанных с внедрением автоматизированных транспортных средств и технологий связи V2X (сервисы, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой — ред.) в транспортную инфраструктуру города», — рассказал собеседник агентства.

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На базе вузов будут созданы институты, в которых квалифицированные специалисты будут последовательно тестировать и развивать российские разработки искусственного интеллекта. Работать профессионалы будут как с опытными студенческими моделями, так и со сторонними технологиями. Коммерческие организации смогут обратиться в институты для доработки технологии.

Учитель по обучению ИИ, или «специалист по искусственному интеллекту» станет одной из приоритетных «профессий будущего» в сфере связи, информационных и коммуникационных технологий, считают в НТИ «Автонет». Такие специалисты займутся разработкой и проектированием алгоритмов искусственного интеллекта для транспортно-логистических услуг, интеллектуальной городской мобильности. Разработки также позволят ускорить внедрение автоматизированных транспортных средств.

«Такие специалисты должны обладать математическим и критическим мышлением, навыками цифровой грамотности и умением оперативно решать сложные задачи», — отметили в пресс-службе. Пока в РФ нет учебных заведений, обучающих «педагогике» искусственного интеллекта. Однако, планируется, что уже в ближайшие пять лет такие специализации будут доступны для россиян в технических вузах.

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