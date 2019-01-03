Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»

Источник: РИА Новости

Лоза считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов, способных придумать хороший сценарий, а тех, кто остался, пытаются «искоренить».

«Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе», — сказал певец.

По его мнению, эта тенденция связана с постоянно растущими закупками зарубежного контента, а также с коррупцией.

«Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Это часть общего тренда. Поэтому сегодня, если нужна песня, скажем, для выступления на Евровидении, никто не пытается создать её здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле. Если надо поставить красивый номер — едут во Францию, в Швецию. Сами ничего не делаем», — подчеркнул исполнитель.

С этим, по словам Лозы, связан и провал новогодних развлекательных программ на российском телевидении, и, в частности, «Голубого огонька».

«Выяснилось, что купить номера на все новогодние праздники не получается. Там нет таких программ, которые бы наше телевидение устроили. Поэтому пришлось обращаться к рецептам, изобретённым 60 лет тому назад. Но за это время всё должно надоесть — и КВН, и знатоки, и “голубые огоньки”. Это всё давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, — нечего смотреть в новогоднюю ночь», — добавил исполнитель.

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Отдельно Лоза коснулся темы появления на российской сцене молодых исполнителей. По его словам, в стране существует давно устоявшаяся структура, которая не позволяет развиваться новым талантам.

«Дело в том, что когда Киркоров узнает, что у него в программе не 20 песен, а 19, будет страшный скандал с привлечением всех средств нападения. Это же целая структура. Вот завтра, например, выйдет программа “Новая волна. Лучшее”. Заявлена как конкурс молодых исполнителей. И кто же в ней будет? Вы не поверите! Это Аллегрова, Киркоров и так далее. Ни одного молодого исполнителя! Вам говорят: “Конкурс молодых исполнителей”, а молодых нет и в помине», — заявил музыкант.

В этом же контексте Лоза затронул и популярную программу «Голос», на которой отбирают талантливых молодых исполнителей. По его словам, это программа «не о голосах, а о типажах».

«Программа никогда не ставила задачу найти людей с хорошими голосами. Им нужны люди с какими-то интересными деталями — кривенькие, косенькие, хрипатые, лопоухие. Голосистых туда не берут, чтобы было проще отсеивать. Это типичный пример, когда задача не соответствует реализации», — считает певец.