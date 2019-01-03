Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» доставил на Луну образцы для создания биосферы

«Аппарат доставил на Луну шесть биологических видов, среди которых семена хлопчатника, рапса, картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных — прим. ТАСС), а также личинки плодовой мухи (дрозофиллы) и дрожжевые грибки, — говорится в опубликованном на сайте CASC сообщении. — Как ожидается, это позволит сформировать на Луне мини-биосферу и вырастить там первый цветок».

Ранее CASC заявляла, что «озеленение» естественного спутника Земли пройдет в рамках реализации проекта «Лунная мини-биосфера», который в 2016 году стал лучшим среди 200 участников конкурса на разработку плана первого лунного биологического проекта. В создании проекта приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай). Согласно плану по его реализации, образцы были транспортированы на обратную сторону естественного спутника Земли в специальных оловянных капсулах.

«Исследование обратной стороны Луны — это вклад Китая в развитие мира», — сказал один из разработчиков «Чанъэ-4» Шэнь Чжэньжун, его слова цитирует агентство «Синьхуа». «И хотя мы до сих пор не знаем, что нам удастся найти, это исследование может оказать влияние на развитие нескольких будущих поколений», — подчеркнул он. В свою очередь главный конструктор Китайской программы по освоению Луны У Вэйжэнь сказал, что «изучение всего неизвестного — это человеческая природа». «Исследование Луны не только углубит наше понимание Земли и космоса, но и нас самих», — резюмировал ученый, его слова приводит агентство.