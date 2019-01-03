Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года
Ведущий британской программы The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять худших автомобилей 2018 года, пишет The Sunday Times.
Ведущий британской программы The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять худших автомобилей 2018 года, пишет The Sunday Times.
В список вошел
Кроме того, в данном списке оказался кроссовер Renault Duster, который, как считает Кларксон, слишком уродлив и недостаточно мощный. Телеведущий посчитал худшими автомобилями 2018 года Mini 1499 GT и Volvo V60.
Ранее стало известно, что американский автопроизводитель Tesla снизит цены на всю линейку электромобилей на $2 тыс. для того, чтобы поддержать продажи в условиях прекращения действия федеральных налоговых льгот для покупателей подобных машин.