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23:01 (мск), источник: Известия

Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года

Ведущий британской программы The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять худших автомобилей 2018 года, пишет The Sunday Times.

В список вошел компакт-кар Abarth 695 Rivale. Кларксон назвал автомобиль неудобным и сложным в управлении. Телеведущий также считает Audi Q8 одним из худших автомобилей прошлого года. По его мнению, он предназначен для «тех, кто сошел с ума».

Кроме того, в данном списке оказался кроссовер Renault Duster, который, как считает Кларксон, слишком уродлив и недостаточно мощный. Телеведущий посчитал худшими автомобилями 2018 года Mini 1499 GT и Volvo V60.

Ранее стало известно, что американский автопроизводитель Tesla снизит цены на всю линейку электромобилей на $2 тыс. для того, чтобы поддержать продажи в условиях прекращения действия федеральных налоговых льгот для покупателей подобных машин.

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