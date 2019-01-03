Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года

В список вошел компакт-кар Abarth 695 Rivale. Кларксон назвал автомобиль неудобным и сложным в управлении. Телеведущий также считает Audi Q8 одним из худших автомобилей прошлого года. По его мнению, он предназначен для «тех, кто сошел с ума».

Кроме того, в данном списке оказался кроссовер Renault Duster, который, как считает Кларксон, слишком уродлив и недостаточно мощный. Телеведущий посчитал худшими автомобилями 2018 года Mini 1499 GT и Volvo V60.