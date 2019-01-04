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06:58 (мск), источник: Российская газета

У кого в новом году вырастут зарплаты

Как прогнозируют специалисты портала, на 5−15 процентов зарплаты могут увеличиться для представителей востребованных профессий.

Источник: Российская газета

Тем временем, как отмечают эксперты портала HeadHunter.ru, в условиях низкого экономического роста бизнес стремится урезать расходы, поэтому могут быть сокращены премии и соцпакеты.

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«Учитывайте этот фактор, если хотите поменять работу в наступившем году, — смотрите на оклады без учета премий и других бонусов, ищите инсайдерскую информацию о том, что происходит с премиями у конкретного работодателя», — рекомендует основатель рекрутингового агентства DigitalHR Екатерина Гаврилова.

При этом в ИТ-индустрии зарплаты будут расти независимо от общих тенденций. По данным HeadHunter, в среднем по рынку ожидаемое повышение зарплат — на шесть процентов, в ИТ-сфере — на десять процентов.

Зарплаты топ-менеджеров последние три года остаются стабильными, и этот тренд, скорее всего, сохранится.

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