Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Время пришло: громкая отставка по приказу Путина
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
"Скорее бы оттуда уйти": экипаж США, проходящий по Черному морю
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Андрей Разин рассказал, почему Кельми будут хоронить тайно
Скончалась заслуженная артистка РФ Праудина
Светлану Лободу заподозрили в пластике
Блант, Шейк и Купер блистали на красной дорожке в Калифорнии
ПНУК признал правительство Украины незаконным и преступным - СМИ
Рецидивист схвачен на месте взрыва в Магнитогорске
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
30Кого мы потеряли в 2018 году
4 января, источник: BBC News Русская служба

Как российские туристы в Таиланде готовятся к урагану «Пабук»

Ураган «Пабук» движется с юга Таиланда в северо-западном направлении и, как ожидается, вечером в пятницу заденет популярные туристические курорты. Мы узнали у туристов из России, как выглядит жизнь в ожидании урагана.

Источник: BBC News Русская служба

Ураган «Пабук» движется с юга Таиланда в северо-западном направлении и, как ожидается, вечером в пятницу заденет популярные туристические курорты.

Тысячи людей уже покинули острова Ко Самуи, Ко Тао и Ко Панган. Это обычное явление для региона в данное время года, но «Пабук», по прогнозам синоптиков, представляет особую опасность.

Читайте также
Где находятся самые опасные моря на Земле

Метеорологическая служба Таиланда ожидает, что «Пабук» будет представлять угрозу для южной части страны на протяжении еще нескольких дней. Ураган должен ослабнуть, когда пересечет территорию страны и окажется в Андаманском море.

Населённые пункты на побережье южной провинции Накхон Ситхаммарат, а также некоторые районы провинции Сурат Тхани подверглись значительным разрушениям. Также сообщалось, что один человек погиб и еще один пропал без вести.

По сообщениям местных СМИ, жертвой урагана в провинции Паттани стал местный рыбак, которого сильной волной смыло с палубы терпящего крушение рыболовного судна.

Русская служба Би-би-си узнала у туристов, оказавшихся в эти дни в Таиланде, как выглядит жизнь в ожидании урагана.

Михаил Анисимов, Ланта

Последние три дня я нахожусь на острове Ланта. По идее этот остров как раз лежит на пути циклона, и на нем ожидается самая высокая скорость ветра в ближайшем будущем. Мы арендовали машину, ограничений на это нет.

Два дня назад стало заметно меньше моторикш — тук-туков. Думаю, это связано не с тем, что они чувствуют опасность, а с тем, что многие туристы отменили пребывание здесь, так как были напуганы новостями. Каких-то специальных предупреждений нам не делали.

На соседних островах, на том же Пхукете владельцы гостиниц просят купить воды, заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, чтобы быть готовыми к разным неожиданностям.

Местный сайт новостей говорит, что ураган вторгся на материковую часть со стороны Сиамского залива, но, по прогнозам, он скоро ослабнет.

Читайте также
В Таиланде четыре водяных смерча сняли на видео

Здесь отменили все экскурсии, которые предполагают выход в море. Строго запретили выход лодок в море, они все стоят на приколе. Ланта — довольно гористый остров, в его разных частях погода ощущается по-разному, идет дождь, но спокойный. Чувствуется ветер, но не сильный, по ощущениям это стандартный московский осенний ветер.

Волны на уровне двух баллов, есть даже смельчаки, которые купаются. Признаков того, что ветер будет усиливаться, пока не видно. С утра изменения небольшие, может быть даже стало поспокойнее. Если посмотреть на погодный радар, видно, что тайфун уперся в гористую местность на материке, и там, вероятно, потеряет свою силу.

Виктория Прокаева, Самуи

Признаки урагана, конечно, видны. Мы перебрались от моря подальше к горам, многие сделали то же самое. Сейчас все сидят по домам. По интернету мы смотрели, что надо предпринимать в такой ситуации.

Запаслись водой, едой, свечами и фонариками. Народ покупал свистки — на крайний случай, видимо. В храмах открыты пункты эвакуации, но особой паники нет — сейчас все сидят по домам.

Тайфун, видимо, отступает дальше.

Ольга, Пхукет

Никаких мер безопасности кроме красных флагов на море я не заметила.

Гид из турфирмы сказала, что переживать не стоит, это хорошо: если будет какая-то опасность — нас предупредят (но она не очень представляет, как именно).

У нас в отеле есть офис туристической компании, через которую туристы сюда приехали. Работников офиса все замучили вопросами о тайфуне, и они повесили прямо на стенке листок с текстом: «Все будет хорошо».

Наша турфирма отменила три морские экскурсии, но про это мы узнали еще 31 декабря. Остальные экскурсии по-прежнему доступны: сегодня мы были на рафтинге, было очень много людей. Местные жители выглядят спокойными, рынки, магазины и кафе работают.

Погода на Пхукете испортилась вчера, было прохладно, ветер. Мы ходили смотреть на море в ночь на 4 января, оно было обычным ночным морем, огромных волн не было. Сегодня опять прохладно и нет солнца, идут дожди, но скорее моросящие, чем проливные, и ветра нет.

Фоторепортаж
Мощное цунами в Индонезии

Михаил Коваленко, Самуи

Погода не сказать что ураганная, море спокойное. Сильный ветер и дождь идет второй день. Люди в целом нормально реагируют, никакой паники нет, магазины работают.

Паромы отменили до воскресенья. Надеюсь, что в воскресенье они все-таки начнут ходить. Пару раз мимо проплывали куски пальм, а в целом ничего страшного.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Арестованный в Москве Пол Уилан оказался британцем. Что еще о нем известно?
Личные данные сотен немецких политиков выложены хакерами в "Твиттере"
Макрон решился на глубокие изменения в связи с протестами
Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина
Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России
Названы вызывающие панические атаки продукты
Сборная России играет в полуфинале молодежного ЧМ (видео)
Какие животные в России самые опасные (фото)
Спорт
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» Действующий чемпион победил со счетом 2:1
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Когда кончаются «Елки»: 25 новых комедий для веселых каникул Когда все новогодние фильмы пересмотрены уже не по одному разу, подборка свежих, веселых и бесплатных комедий поможет вам не растерять заряд праздничного настроения до конца каникул (и даже дольше)
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Дети
Дарья Мельникова впервые показала новорожденного сына Актриса выложила фото с детьми в сеть
Леди
Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь Пойти в 33 года впервые к косметологу и подружиться с ним? Но что дальше?
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь