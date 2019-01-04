Как российские туристы в Таиланде готовятся к урагану «Пабук»

Источник: BBC News Русская служба

Ураган «Пабук» движется с юга Таиланда в северо-западном направлении и, как ожидается, вечером в пятницу заденет популярные туристические курорты.

Тысячи людей уже покинули острова Ко Самуи, Ко Тао и Ко Панган. Это обычное явление для региона в данное время года, но «Пабук», по прогнозам синоптиков, представляет особую опасность.

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Метеорологическая служба Таиланда ожидает, что «Пабук» будет представлять угрозу для южной части страны на протяжении еще нескольких дней. Ураган должен ослабнуть, когда пересечет территорию страны и окажется в Андаманском море.

Населённые пункты на побережье южной провинции Накхон Ситхаммарат, а также некоторые районы провинции Сурат Тхани подверглись значительным разрушениям. Также сообщалось, что один человек погиб и еще один пропал без вести.

По сообщениям местных СМИ, жертвой урагана в провинции Паттани стал местный рыбак, которого сильной волной смыло с палубы терпящего крушение рыболовного судна.

Русская служба Би-би-си узнала у туристов, оказавшихся в эти дни в Таиланде, как выглядит жизнь в ожидании урагана.

Михаил Анисимов, Ланта

Последние три дня я нахожусь на острове Ланта. По идее этот остров как раз лежит на пути циклона, и на нем ожидается самая высокая скорость ветра в ближайшем будущем. Мы арендовали машину, ограничений на это нет.

Два дня назад стало заметно меньше моторикш — тук-туков. Думаю, это связано не с тем, что они чувствуют опасность, а с тем, что многие туристы отменили пребывание здесь, так как были напуганы новостями. Каких-то специальных предупреждений нам не делали.

На соседних островах, на том же Пхукете владельцы гостиниц просят купить воды, заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, чтобы быть готовыми к разным неожиданностям.

Местный сайт новостей говорит, что ураган вторгся на материковую часть со стороны Сиамского залива, но, по прогнозам, он скоро ослабнет.

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Здесь отменили все экскурсии, которые предполагают выход в море. Строго запретили выход лодок в море, они все стоят на приколе. Ланта — довольно гористый остров, в его разных частях погода ощущается по-разному, идет дождь, но спокойный. Чувствуется ветер, но не сильный, по ощущениям это стандартный московский осенний ветер.

Волны на уровне двух баллов, есть даже смельчаки, которые купаются. Признаков того, что ветер будет усиливаться, пока не видно. С утра изменения небольшие, может быть даже стало поспокойнее. Если посмотреть на погодный радар, видно, что тайфун уперся в гористую местность на материке, и там, вероятно, потеряет свою силу.

Виктория Прокаева, Самуи

Признаки урагана, конечно, видны. Мы перебрались от моря подальше к горам, многие сделали то же самое. Сейчас все сидят по домам. По интернету мы смотрели, что надо предпринимать в такой ситуации.

Запаслись водой, едой, свечами и фонариками. Народ покупал свистки — на крайний случай, видимо. В храмах открыты пункты эвакуации, но особой паники нет — сейчас все сидят по домам.

Тайфун, видимо, отступает дальше.

Ольга, Пхукет

Никаких мер безопасности кроме красных флагов на море я не заметила.

Гид из турфирмы сказала, что переживать не стоит, это хорошо: если будет какая-то опасность — нас предупредят (но она не очень представляет, как именно).

У нас в отеле есть офис туристической компании, через которую туристы сюда приехали. Работников офиса все замучили вопросами о тайфуне, и они повесили прямо на стенке листок с текстом: «Все будет хорошо».

Наша турфирма отменила три морские экскурсии, но про это мы узнали еще 31 декабря. Остальные экскурсии по-прежнему доступны: сегодня мы были на рафтинге, было очень много людей. Местные жители выглядят спокойными, рынки, магазины и кафе работают.

Погода на Пхукете испортилась вчера, было прохладно, ветер. Мы ходили смотреть на море в ночь на 4 января, оно было обычным ночным морем, огромных волн не было. Сегодня опять прохладно и нет солнца, идут дожди, но скорее моросящие, чем проливные, и ветра нет.

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Михаил Коваленко, Самуи

Погода не сказать что ураганная, море спокойное. Сильный ветер и дождь идет второй день. Люди в целом нормально реагируют, никакой паники нет, магазины работают.

Паромы отменили до воскресенья. Надеюсь, что в воскресенье они все-таки начнут ходить. Пару раз мимо проплывали куски пальм, а в целом ничего страшного.