Названы вызывающие панические атаки продукты

Источник: Известия

Так, употребление большого количества чая или кофе повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, что может вызывать появление нервозности даже у тех людей, кто не имеет проблем с психическим здоровьем. В случае если человек склонен к появлению тревожных состояний, кофеин может довести его до панической атаки.

Предупредить такие состояния поможет употребление в пищу продуктов, содержащих аминокислоту триптофан. Низкий уровень этого вещества снижает выработку серотонина, что провоцирует депрессию, бессонницу, беспокойство и другие расстройства психики.

Триптофан содержится в рыбе, крабах, шпинате, овсе, яйцах, бананах, семенах тыквы и кунжуте.

Также помогают снизить тревожность продукты, богатые антиоксидантами и цинком. Это — кефир, квашеная капуста, овощи (артишоки, свекла, брокколи), фрукты, орехи пекан и грецкие, соленые огурцы, фасоль, куркума и имбирь, говядина, печень, устрицы.