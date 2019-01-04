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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Ученые сообщили о начале сокращения населения Китая

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Население Китая в 2018 году сократилось на 1,27 миллиона человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад экономиста Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня.

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Ученые подсчитали, что число родившихся в стране в прошлом году детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с позапрошлым годом. За всю новейшую историю Китая (с 1949 года) это один из худших показателей, меньше 15 миллионов человек родилось только во время эпидемии голода и стихийных бедствий в 1960 и 1961 годах.

По мнению исследователей, эта тенденция может стать необратимой. Женщин детородного возраста в Китае намного меньше, чем мужчин, к тому же многие семьи отказываются заводить детей из-за высоких расходов на медицинскую помощь и образование.

На протяжении десятилетий Китай остается государством с самой большой численностью населения в мире. В 1970-х годах власти страны ввели политику «одна семья — один ребенок», штрафуя семьи, решившиеся завести больше детей. В январе 2016 года этот закон был отменен, а число допустимых для любой семьи детей увеличено до двух.

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