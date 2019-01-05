Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Время пришло: громкая отставка по приказу Путина
В Болгарии нашли забытый склад с «новыми» BMW (фото)
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Что нужно учесть, начиная ремонт на кухне: 8 важных пунктов
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Американцам сорвали серьезную операцию в России
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России
Андрей Разин рассказал, почему Кельми будут хоронить тайно
Скончалась заслуженная артистка РФ Праудина
Ксения Собчак встретила Новый год с Константином Богомоловым
Как на Русском Севере женщины сумели построить матриархат
Пугачева привела Галкина к больному Юдашкину - СМИ
Рецидивист схвачен на месте взрыва в Магнитогорске
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Как фотограф превращает дома в шедевры (фото)
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
14Обрушение части дома в Магнитогорске
05:05 (мск), источник: Российская газета

Жители каких стран трудятся меньше россиян

В среднем фонд рабочего времени одного работника в России (1978 часов в год) превышает аналогичный показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где среднее значение — 1766 часов в год.

В Германии, например, среднее количество часов на одного работника — 1371, во Франции — 1482, в Великобритании — 1674, в Испании — 1691, в Канаде — 1706, в США — 1790.

Впрочем, есть страны, жители которых трудятся дольше, чем россияне. Это Чили (1988 часов), а также Греция, Корея, Мексика, Коста-Рика, где количество часов превышает две тысячи в год на человека.

«Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю мы более чем в два раза отстаем от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда», — подчеркнул Платыгин.

Полностью интервью директора ВНИИ труда Минтруда России Дмитрия Платыгина читайте в ближайших номерах «Российской газеты».

 ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
Как в 2019 году изменится плата за услуги ЖКХ
Макрон решился на глубокие изменения в связи с протестами
Умер актер Иван Бортник
Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России
Сборная России по хоккею не смогла выйти в финал МЧМ-2019
Трамп пригрозил ввести в США режим ЧП
Названы вызывающие панические атаки продукты
Доход Порошенко в 2018 году вырос в 82 раза
Спорт
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» Действующий чемпион победил со счетом 2:1
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Когда кончаются «Елки»: 25 новых комедий для веселых каникул Когда все новогодние фильмы пересмотрены уже не по одному разу, подборка свежих, веселых и бесплатных комедий поможет вам не растерять заряд праздничного настроения до конца каникул (и даже дольше)
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Дети
Дарья Мельникова впервые показала новорожденного сына Актриса выложила фото с детьми в сеть
Леди
Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь Пойти в 33 года впервые к косметологу и подружиться с ним? Но что дальше?
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь