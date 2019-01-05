Спасенный в Магнитогорске младенец пошел на поправку

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По словам официального представителя ведомства Максима Радецкого, 10-месячный мальчик перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Его состояние оценивается как стабильное, он находится в отделении реанимации столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ребенка обнаружили под завалами 1 января и срочно эвакуировали в Москву. На тот момент у младенца были диагностированы серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.