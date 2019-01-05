Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Халатность, приведшая к трагедии: о взрыве в Магнитогорске
Самые быстрые и самые роскошные автобусы (фото)
Как нас разводят стоматологи? Что нужно знать, чтобы не остаться без денег
Директор НИИ Рошаля рассказала о младенце из Магнитогорска
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Украинскую журналистку поставили на место за шутку на ТВ
СМИ США отреагировали на два буллита в ворота РФ
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Три способа понять, что вам пора худеть
Комиссия МОК призывает принять незамедлительные меры к России
«Динамо» победило «Автомобилист» в первом матче на «ВТБ-Арене»
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения
Какой водой лучше умывать лицо
Самые быстрые и самые роскошные автобусы (фото)
Где водителям платят по 100 000 рублей
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
30Кого мы потеряли в 2018 году
10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Спасенный в Магнитогорске младенец пошел на поправку

Младенец, найденный и спасенный при обрушении жилого дома в Магнитогорске, начал дышать самостоятельно. Об этом сообщили в Минздраве России, передает ТАСС.

Взрыв газа в Магнитогорске
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

По словам официального представителя ведомства Максима Радецкого, 10-месячный мальчик перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Его состояние оценивается как стабильное, он находится в отделении реанимации столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ребенка обнаружили под завалами 1 января и срочно эвакуировали в Москву. На тот момент у младенца были диагностированы серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

При частичном обрушении многоэтажки в Магнитогорске погибли 39 человек, их личности установлены. Спасательная операция завершилась 3 января. Основной версией называется взрыв бытового газа, версию теракта следствие неоднократно отвергало.

Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось
Во время загрузки произошла ошибка.
4 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
Массовые увольнения россиян: кто потеряет работу в 2019
Взрыв газа в Магнитогорске
Спасенный в Магнитогорске младенец пошел на поправку
В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве газа
МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске
Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется
Хакеры опубликовали доклады о работе Sputnik и RT
ФБР поймало россиянина на острове в Тихом океане
Трамп пригрозил ввести в США режим ЧП
Сборная России по хоккею не смогла выйти в финал МЧМ-2019
Доход Порошенко в 2018 году вырос в 82 раза
Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина
Спорт
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» Действующий чемпион победил со счетом 2:1
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Весь Петров: 13 ярких ролей актера в кино и сериалах Он молод, красив и талантлив. Его лицо не сходит с кино- и телеэкранов. Не знаете, о ком речь? Тогда наша подборка ярких ролей Александра Петрова для вас! А все, кто уже состоит в рядах поклонников артиста, могут просто еще раз насладиться его работами
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Изменяет муж, а выгонять из семьи надо бабушку 334
спорт или науки? 266
Не знаю как назвать тему.... Достало все) 215
Жилье с мат капиталом 212
Леди
Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь Пойти в 33 года впервые к косметологу и подружиться с ним? Но что дальше?
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь