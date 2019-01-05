Прощание с актером Иваном Бортником пройдет 8 января в Театре на Таганке

«Прощание состоится во вторник, 8 января, в нашем театре», — сказала Апексимова.
Актер, который скончался в пятницу вечером на 80-м году жизни, будет похоронен на Котляковском кладбище.
Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу».
Иван Бортник сыграл множество ярких ролей в кино, в том числе в фильмах «Родня», «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя». В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры», «Павшие и живые», «Владимир Высоцкий» и ряде других.