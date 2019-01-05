Прощание с актером Иваном Бортником пройдет 8 января в Театре на Таганке

Источник: РИА "Новости"

«Прощание состоится во вторник, 8 января, в нашем театре», — сказала Апексимова.

Актер, который скончался в пятницу вечером на 80-м году жизни, будет похоронен на Котляковском кладбище.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу».