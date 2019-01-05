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15:03 (мск), источник: Газета.Ру

Мэрилину Мэнсону исполняется 50 лет

Американский рок-певец, композитор, актер, поэт, художник и бывший музыкальный журналист Мэрилин Мэнсон отмечает 50-летие. «Газета.Ru» рассказывает о пути становления самого известного шок-рокера планеты.

Источник: Reuters

Детство американского рокера Мэрилина Мэнсона, настоящее имя которого — Брайан Хью Уорнер, было совершенно спокойным: он родился в религиозной семье, сочинял стихи, ходил в церковную школу, а потом стал музыкальным обозревателем. Спустя два года работы Брайан решил кардинально изменить направление — и с 1989 года он сам стал героем журналистских материалов.

Совместно с гитаристом Скотом Путески Брайан Уорнер создал свою рок-группу и стал Мэрилином Мэнсоном.

Псевдоним музыканта состоит из фрагментов двух самых обсуждаемых в 60-е годы имен: умершей в 1962 году актрисы Мэрилин Монро и маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.

Сначала группа называлась Marilyn Manson and The Spooky Kids, сам Мэнсон был в ней вокалистом, а Скотт Путески, взявший себе псевдоним Дейзи Берковиц, играл на гитаре и программировал драм-машину. Первый состав коллектива включал в себя также басистку Оливию Ньютон-Банди и клавишника За За Спека. Вскоре Ньютон-Банди и Спека заменили басист Гиджет Гейн и клавишник Мадонна Уэйн Гэси.

Marilyn Manson and The Spooky Kids начали выступать на разогревах перед концертами популярных музыкантов — так их заметил лидер американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор, который стал другом и наставником молодого коллектива.

Источник: Reuters

Первый логотип группы, подобно псевдониму ее вокалиста, был создан на основе фрагментов имен Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона: наверху расположена часть лица популярной актрисы и секс-символа 50-х годов с игривым взглядом, а внизу — безумные глаза маньяка. В центре их имена объединили, написав «Marylin Manson» «капающим» шрифтом, которые обычно используется в фильмах ужасов.

Группа стремительно развивала не только свое положение на музыкальном рынке, но и рекламную кампанию: практически сразу вышла серия сувениров с жуткой символикой коллектива, которая пришлась по душе аудитории. Предполагается, что связи в журналистских кругах также помогали Мэнсону всегда быть на слуху.

На своих концертных выступлениях группа применяла все, что могло усилить впечатление зрителей: участники коллектива использовали жуткий клоунский макияж, бросали в толпу бутерброды с ореховым маслом, выносили на сцену распятых или заключенных в клетки девушек, использовали обнаженку, применяли открытое пламя и лысые козлиные головы.

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Помимо музыки, Мэрилин Мэнсон участвовал в съемках фильмов: в 1997 году он дебютировал в качестве актера в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда». В 1998 году Мэнсон снялся в фильме «Королевы убийства» Даррена Стейна, а спустя пять лет сыграл роль Кристины в комедии Фентона Бейли «Клубная мания». Фильмография Мэнсона насчитывает 16 картин, не считая документальных, где он играл самого себя.

В начале 2000-х музыкант пробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «Фантасмагория: Видения Льюиса Кэрролла» с бюджетом в $4,2 млн, но проект был оставлен на неопределенный срок.

Мэрилин Мэнсон известен также выдающимися художественными способностями: с 1999 года он пишет акварелью, и на данный момент создал около 150 картин.

Его произведения выставлялись в Лос-Анджелесе, Москве, Майами, Париже, Берлине, Афинах, Вене и в других городах.

Источник: Reuters

В 2011 году совместно с режиссером-сюрреалистом Дэвидом Линчем Мэнсон выпустил книгу-каталог своих работ — они были показаны на выставке картин Мэнсона «Genealogies of Pain» в 2010 году в Вене.

Что касается личной жизни главного шок-рокера планеты, он связывал себя отношениями с несколькими женщинами — с 1992 по 1997 год его избранницей была Мисси Ромеро, с 1998 по 2000 Мэнсон был помолвлен с Роуз Макгоуэн, а в 2005 году женился на Дите фон Тиз — их брак продержался чуть больше года.

Источник: Reuters

Известно также о романах рокера с актрисой Эван Рэйчел Вуд, порноактрисой и моделью Стойей, победительницей 7-го сезона шоу «Топ-модель по-американски» Кэриди Инглиш и фотографом Линдси Юсич. В 2015 году Мэнсон объявил, что он свободен.

Алина Минеева

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