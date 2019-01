Мэрилину Мэнсону исполняется 50 лет

Сначала группа называлась Marilyn Manson and The Spooky Kids, сам Мэнсон был в ней вокалистом, а Скотт Путески, взявший себе псевдоним Дейзи Берковиц, играл на гитаре и программировал драм-машину. Первый состав коллектива включал в себя также басистку Оливию Ньютон-Банди и клавишника За За Спека. Вскоре Ньютон-Банди и Спека заменили басист Гиджет Гейн и клавишник Мадонна Уэйн Гэси.

Marilyn Manson and The Spooky Kids начали выступать на разогревах перед концертами популярных музыкантов — так их заметил лидер американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор, который стал другом и наставником молодого коллектива.