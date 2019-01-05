Мэрилину Мэнсону исполняется 50 лет
Американский
Американский
Детство американского рокера Мэрилина Мэнсона, настоящее имя которого — Брайан Хью Уорнер, было совершенно спокойным: он родился в религиозной семье, сочинял стихи, ходил в церковную школу, а потом стал музыкальным обозревателем. Спустя два года работы Брайан решил кардинально изменить направление — и с 1989 года он сам стал героем журналистских материалов.
Совместно с гитаристом Скотом Путески Брайан Уорнер создал свою
Сначала группа называлась Marilyn Manson and The Spooky Kids, сам Мэнсон был в ней вокалистом, а Скотт Путески, взявший себе псевдоним Дейзи Берковиц, играл на гитаре и программировал
Marilyn Manson and The Spooky Kids начали выступать на разогревах перед концертами популярных музыкантов — так их заметил лидер американской
Первый логотип группы, подобно псевдониму ее вокалиста, был создан на основе фрагментов имен Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона: наверху расположена часть лица популярной актрисы и
Группа стремительно развивала не только свое положение на музыкальном рынке, но и рекламную кампанию: практически сразу вышла серия сувениров с жуткой символикой коллектива, которая пришлась по душе аудитории. Предполагается, что связи в журналистских кругах также помогали Мэнсону всегда быть на слуху.
На своих концертных выступлениях группа применяла все, что могло усилить впечатление зрителей: участники коллектива использовали жуткий клоунский макияж, бросали в толпу бутерброды с ореховым маслом, выносили на сцену распятых или заключенных в клетки девушек, использовали обнаженку, применяли открытое пламя и лысые козлиные головы.
Помимо музыки, Мэрилин Мэнсон участвовал в съемках фильмов: в 1997 году он дебютировал в качестве актера в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда». В 1998 году Мэнсон снялся в фильме «Королевы убийства» Даррена Стейна, а спустя пять лет сыграл роль Кристины в комедии Фентона Бейли «Клубная мания». Фильмография Мэнсона насчитывает 16 картин, не считая документальных, где он играл самого себя.
В начале 2000-х музыкант пробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «Фантасмагория: Видения Льюиса Кэрролла» с бюджетом в $4,2 млн, но проект был оставлен на неопределенный срок.
Его произведения выставлялись в
В 2011 году совместно с
Что касается личной жизни главного
Известно также о романах рокера с актрисой Эван Рэйчел Вуд, порноактрисой и моделью Стойей, победительницей 7-го сезона шоу «Топ-модель по-американски» Кэриди Инглиш и фотографом Линдси Юсич. В 2015 году Мэнсон объявил, что он свободен.
Алина Минеева