Варфоломей подписал томос автокефалии «новой церкви» Украины

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Перед церемонией подписания томоса состоялся молебен в храме Святого Георгия в Стамбуле, в нем принял участие глава «новой церкви» Украины Епифаний, а также присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив, министр обороны Степан Полторак, экс-президент Украины Виктор Ющенко и другие.

Новость Принцип разделения церквей

В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел «объединительный собор», в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.