Роспотребнадзор предложил защитить геном россиян на уровне закона

Источник: РИА Новости

Авторы предлагают внести поправки в законы «О персональных данных» и «Защите прав потребителей», дополнив слова «физиологические, биологические» словом «генетические». Эти меры, как они поясняют, должны защитить граждан от неконтролируемого распространения сведений личного характера.

О том, что правительство рассматривает вопрос приравнивания генома к персональным данным, стало известно осенью.

Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с развитием технологий расшифровывать геном все легче.

Таким образом, можно получить информацию о состоянии здоровья человека, его аллергических реакциях, степени чувствительности к различным препаратам, а также другим характеристикам.

Попова подчеркнула, что многие страны уже внесли в свое законодательство подобные изменения. Например, в Германии человек должен подписать договор, если его биологический материал отбирают для тех или иных исследований.