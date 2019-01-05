Роспотребнадзор предложил защитить геном россиян на уровне закона

Авторы предлагают внести поправки в законы «О персональных данных» и «Защите прав потребителей», дополнив слова «физиологические, биологические» словом «генетические». Эти меры, как они поясняют, должны защитить граждан от неконтролируемого распространения сведений личного характера.
О том, что правительство рассматривает вопрос приравнивания генома к персональным данным, стало известно осенью.
Таким образом, можно получить информацию о состоянии здоровья человека, его аллергических реакциях, степени чувствительности к различным препаратам, а также другим характеристикам.
Попова подчеркнула, что многие страны уже внесли в свое законодательство подобные изменения. Например, в Германии человек должен подписать договор, если его биологический материал отбирают для тех или иных исследований.
«Я считаю, это очень правильный подход, мы сегодня реализуем это через изменение нормативных актов Российской Федерации», — заключила она.