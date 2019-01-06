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01:41 (мск), источник: Российская газета

В ГИБДД рассказали, как проходит массовая проверка водителей на трезвость

В период новогодних и рождественских праздников сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с коллегами из ГИБДД Москвы продолжают активно проводить массовые проверки водителей на трезвость.

Только за первые четыре дня 2019 года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии привлечено 136 водителей, еще 111 — за отказ от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

Примечательно, что буквально накануне праздников, то есть 30 и 31 декабря 2018 года, подмосковная ГИБДД провела такие проверки.

Суть массовой проверки заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
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Сотрудники ГИБДД в заранее определенных местах останавливают автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения — запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и прочее — водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

То есть просто так никто никого не попросит дунуть в прибор. Есть определенный порядок. Для начала водителя, которого подозревают в управлении в нетрезвом виде, должны отстранить от управления. Это делается при помощи составления соответствующего протокола, в присутствии двух понятых или под видеозапись. При этом основания для отстранения должны быть указаны в этом документе. Далее проводится процедура освидетельствования на алкогольное опьянение. Это как раз выдох в алкотестер. Алкотестер должен иметь при этом функцию распечатки.

Водитель может не согласится дуть в прибор на дороге. Это не означает, что его можно привлечь к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.
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Проверка на дороге — это процедура освидетельствования на алкогольное опьянение. Ее показания принимаются при принятии решения только в том случае, если водитель с ними согласен. Но водитель может усомниться в показаниях прибора. Такое же право есть и у инспектора. В этом случае водителя должны направить на медосвидетельствование. Об этом также должен быть оформлен протокол в присутствии двух понятых или под видеозапись. И при этом только нарколог решит, пьян водитель или трезв. Но если водитель откажется от этой процедуры, то его привлекут именно за отказ. А ответственность за это ровно такая же, как и за управление в нетрезвом виде: лишение прав на полтора — два года и штраф 30 тысяч рублей.

Массовые проверки 30 и 31 декабря, которые проводила подмосковная ГИБДД, закончились ничем. В эти дни ни одного пьяного или отказавшегося от проверки выявлено не было. Но, вероятно, праздники расслабили водителей.

А в Москве массовые проверки проходили в ночь с 28 на 29 декабря. В них было выявлено за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии 109 человек, из них 56 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также сотрудниками ДПС задержаны два водителя, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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