Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Победный прорыв ВСУ у Горловки закончился захватом территорий
Самые быстрые и самые роскошные автобусы (фото)
Как понять, что человек разрушит вашу жизнь: 7 признаков
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
Станислав Ярушин показал, как играет в хоккей с 4-летним сыном
Backstreet Boys сняли в новом клипе своих детей
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Три способа понять, что вам пора худеть
Виктор Разумовский скончался на 87-м году жизни - СМИ
Разин сказал, почему Кельми будут хоронить тайно
Андрей Аршавин развелся с женой
Собчак улетела на Мальдивы на фоне слухов о расставании с мужем
Пропал остров Перламутровый. Что известно
Вспышки над Нью-Йорком потрясли интернет (фото)
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
10Мощное цунами в Индонезии
00:04 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали причину смерти Криса Кельми

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Крис Кельми умер от цирроза печени, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на результаты вскрытия. По информации «Пятого канала», причиной смерти стало «хроническое заболевание».

Источник: РИА Новости

При этом ранее «Пятый канал» предварительно сообщал, что артист скончался от остановки сердца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кельми ушел из жизни первого января в возрасте 63 лет. По данным «Пятого канала», в последнее время медики почти ежедневно приезжали к музыканту, который жаловался на проблемы с сердцем и печенью.

Вечером 1 января врачи выехали на вызов, однако Кельми умер до их приезда.

Директор и брат певца Евгений Суслов отмечал, что состояние здоровья Кельми долгое время «вызывало подозрения».

Читайте также: Продюсер о смерти Криса Кельми: он настойчиво себя убивал

 Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США
Скончался актер Иван Бортник
Варфоломей подписал томос автокефалии «новой церкви» Украины
Находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка
Норвежский спортсмен назвал российских лыжников тупыми
Военные пропустили приезд министра обороны ЦАР в Петербург
Сборная России борется за «бронзу» молодежного ЧМ (видео)
Кремль отреагировал на «посвященные» Путину духи
В ХМАО произошел пожар на нефтяном месторождении
Спорт
Сульшер повторил рекорд Басби в МЮ Для МЮ победа в 1/32 финала Кубка Англии стала пятой подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера, который 19 декабря сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Гонка Africa Eco Race: все россияне сражаются за победу Одна из самых сложных автомобильных гонок в мире – Africa Eco Race – продолжается. Стартовав 30 декабря из Монако гонщики переехали в Африку и начали выяснять, кто же из них самый быстрый
Кино
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты Зрителю неискушенному кажется, что залогом попадания в кино является эффектная внешность, талант и связи, но это не совсем так. Мы собрали девять совершенно абсурдных причин, по которым актеры получали знаковые и важные роли.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Совместное проживание родителей и взрослых детей 696
Тема о самостоятельности 479
Будет много букв. 415
Люди, вы сами себя слышите?! 396
Леди
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения Какие знаменитости предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читай в нашем материале.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь