СМИ назвали причину смерти Криса Кельми
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Крис Кельми умер от цирроза печени, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на результаты вскрытия. По информации «Пятого канала», причиной смерти стало «хроническое заболевание».
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Крис Кельми умер от цирроза печени, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на результаты вскрытия. По информации «Пятого канала», причиной смерти стало «хроническое заболевание».
При этом ранее «Пятый канал» предварительно сообщал, что артист скончался от остановки сердца.
Кельми ушел из жизни первого января в возрасте 63 лет. По данным «Пятого канала», в последнее время медики почти ежедневно приезжали к музыканту, который жаловался на проблемы с сердцем и печенью.
Вечером 1 января врачи выехали на вызов, однако Кельми умер до их приезда.
Директор и брат певца Евгений Суслов отмечал, что состояние здоровья Кельми долгое время «вызывало подозрения».
Читайте также: Продюсер о смерти Криса Кельми: он настойчиво себя убивал