СМИ назвали причину смерти Криса Кельми

При этом ранее «Пятый канал» предварительно сообщал, что артист скончался от остановки сердца.

Кельми ушел из жизни первого января в возрасте 63 лет. По данным «Пятого канала», в последнее время медики почти ежедневно приезжали к музыканту, который жаловался на проблемы с сердцем и печенью.