В Москве появились «посвященные» Путину духи

Источник: РИА Новости

В то же время в Кремле сообщили, что не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях.

«Нет, никем не одобрялось», — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В одном из столичных торговых центров открылся корнер российской компании Leaders, где продаются мужской аромат «Number one» и женская версия «Russian woman». На флаконах парфюма изображен профиль главы государства и российский герб.

Как рассказал РИА Новости продавец-консультант, это лимитированный выпуск аромата.

По его словам, ароматами интересуются и покупают его.