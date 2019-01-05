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23:32 (мск), источник: РИА Новости

В Москве появились «посвященные» Путину духи

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мужской и женский ароматы, на создание которых вдохновил президент России Владимир Путин, появились в продаже в Москве.

Источник: РИА Новости

В то же время в Кремле сообщили, что не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях.

«Нет, никем не одобрялось», — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В одном из столичных торговых центров открылся корнер российской компании Leaders, где продаются мужской аромат «Number one» и женская версия «Russian woman». На флаконах парфюма изображен профиль главы государства и российский герб.

Как рассказал РИА Новости продавец-консультант, это лимитированный выпуск аромата.

По его словам, ароматами интересуются и покупают его.

Мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными. За 19 тысяч рублей можно будет приобрести бутылёк парфюма 100 мл в подарочной деревянной коробке, простой флакон можно купить за 10 тысяч рублей.

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