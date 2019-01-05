В Москве появились «посвященные» Путину духи
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мужской и женский ароматы, на создание которых вдохновил президент России Владимир Путин, появились в продаже в Москве.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мужской и женский ароматы, на создание которых вдохновил президент России Владимир Путин, появились в продаже в Москве.
В то же время в Кремле сообщили, что не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях.
«Нет, никем не одобрялось», — сказал РИА Новости
В одном из столичных торговых центров открылся корнер российской компании Leaders, где продаются мужской аромат «Number one» и женская версия «Russian woman». На флаконах парфюма изображен профиль главы государства и российский герб.
По его словам, ароматами интересуются и покупают его.
Мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными. За 19 тысяч рублей можно будет приобрести бутылёк парфюма 100 мл в подарочной деревянной коробке, простой флакон можно купить за 10 тысяч рублей.