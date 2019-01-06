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06:48 (мск), источник: ТАСС

Умер экс-министр обороны США Гарольд Браун

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/ — Браун скончался в возрасте 91 года.

Источник: AP 2018

Бывший министр обороны США Гарольд Браун, работавший в администрации 39-го президента Джимми Картера, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил в субботу американский научно-исследовательский центр RAND, где работал Браун.

«Гарольд Браун, физик-ядерщик и оружейный конструктор, который помог сформировать американскую политику в области национальной безопасности в годы холодной войны за свою карьеру, включавшую работу на постах министра обороны и министра ВВС, ушел из жизни в пятницу. Ему был 91 год», — говорится в заявлении RAND, размещенном на сайте организации. Экс-министр вплоть до своей кончины входил в состав совета директоров RAND, штаб-квартира которой базируется в штате Калифорния.

Как сообщает агентство Reuters, Браун скончался от рака поджелудочной железы в своем доме в округе Сан-Диего (штат Калифорния).

Браун являлся первым в истории США ученым, который возглавил оборонное ведомство. До этого он занимался в том числе исследованиями, касающимися разработки ядерного оружия.

Браун занимал пост главы Пентагона с 1977 по 1981 годы, когда между США и СССР, находившихся в состоянии холодной войны, произошло заметное обострение отношений.

При этом Браун принимал активное участие во втором этапе переговоров с СССР об ограничении стратегических вооружений (ОСВ), итогом которых стало подписание Картером и Леонидом Брежневым в 1979 году договора, известного как ОСВ-II. Однако Сенат Конгресса США в итоге так и не ратифицировал данное соглашение, несмотря на усилия Брауна. Между тем ОСВ-II в будущем послужил основой для проведения дальнейших переговоров и подписания в 1991 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I).

Министр также отвечал за осуществление в 1980 году неудачной военной операции по освобождению сотрудников американского посольства, захваченных в Иране, в результате которой погибли восемь военнослужащих США. Браун покинул пост главы минобороны в 1981 году, после чего работал в нескольких научно-исследовательских центрах, также он входил в составы советов директоров ряда американских компаний.

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